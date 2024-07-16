巴黎奧運／男神楊勇緯變貼圖 「給你勇氣」應援中華隊

巴黎奧運26日就要點燃戰火，教育部LINE官方帳號特別推出「台灣英雄・全民相挺」動態貼圖，提供民眾免費下載，號召全民一起為巴黎奧運中華代表團選手喝采。

今年中華代表團共有60名選手出征巴黎殿，動態貼圖特別邀請「舉重女神」郭婞淳、「柔道男神」楊勇緯、「拳擊女王」林郁婷、桌球「學姊」鄭怡靜、跆拳道「國民女友」羅嘉翎以及射擊選手楊昆弼共同參與拍攝製作。民眾能夠在巴黎奧運賽事期間，透過LINE貼圖與親朋好友分享賽會的熱情與喜悅，並為台灣選手應援。

貼圖鼓勵語也結合選手們的運動項目，如郭婞淳的「輕而易舉」、林郁婷的「拳力出擊」等；以及加入選手姓名的特色口號，如楊勇緯的「給你勇

氣」、楊昆弼的「弼須的」等，另外還有兼具生活實用的貼圖，如鄭怡靜的「辛苦了」、羅嘉翎的「哈！」，讓選手們陪伴民眾不僅在比賽時刻，更溫暖日常每一刻。

巴黎奧運26日開幕、8月11日閉幕，「台灣英雄・全民相挺」貼圖免費下載活動從7月16日開始到8月15日止，民眾只需加入教育部LINE官方帳號好友，即可免費下載16張動態貼圖，使用期限為90天。體育署歡迎大家關注奧運盛事，一同成為選手們最強大的後盾。