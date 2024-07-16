看udn追中華隊 巴黎奧運不可不知的Top10

巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，一起透過聯合新聞網的《奧運專題》追蹤中華隊最新消息外，看熱鬧也要看門道，一起來了解本屆奧運必須知道的10件事。

1.巴黎3度舉辦奧運追平倫敦 史上第一次室外開幕

巴黎奧運首創河上開幕式！ 路透通訊社

法國巴黎成為英國倫敦後，第2個3度舉辦夏季奧運會的城市，今年巴黎奧運與上次相隔100年。本屆開幕式是史上首次不在室內舉行，選手們將乘船沿塞納河遊行，奧斯特里茨橋為起點，終點耶拿橋，沿途能欣賞巴黎奧運比賽場地，總長約6公里。

2.吉祥物和會徽

巴黎奧運吉祥物「弗里吉」。 法新社

巴黎奧運吉祥物「弗里吉」，靈感來自瑪麗安娜所戴的弗里吉亞帽，是法國大革命的重要象徵，弗里吉也結合法國國旗「紅藍白」配色，胸前則是巴黎奧運的會徽。會徽設計則結合金牌、聖火以及瑪麗安娜臉部輪廓，象徵奧運是屬於所有人。

3.獎牌和火炬獲時尚品牌加持

奧運火炬由法國知名設計師勒漢紐爾（Mathieu Lehanneur）操刀。 路透

今年巴黎奧運獎牌製成含有艾菲爾鐵塔所使用的鐵。（新華社） 新華通訊社

奧運獎牌由珠寶品牌Chaumet設計，每塊獎牌都會嵌入艾菲爾鐵塔的金屬材質。奧運火炬由法國知名設計師勒漢紐爾（Mathieu Lehanneur）操刀，以香檳色為主體，代表「平等、水、和平」三大元素，LV也為火炬與獎牌打造箱子和托盤。

4.新增與刪減項目

本屆新增的霹靂舞項目，我國沒缺席，孫振成唯一代表！ 聯合報系資料照

巴黎奧運共32個運動項目，新增霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪為正式項目，霹靂舞好手孫振取得門票，是我國史上首位進軍奧運的舞者。上屆東京奧運的空手道、棒壘球、男子50公里競走與風浪板RS：X級，這屆不會舉辦。

5.綠建築選手村

巴黎奧運打造綠建築選手村，起初未裝設任何空調，但巴黎近年多次受熱浪襲擊，最終因輿論壓力安裝2500台冷氣，提供部分房間使用。奧運結束後選手村將轉型成社會住宅，可容納6000人，區域內有商店、學校和辦公室

6.俄羅斯與白俄羅斯運動員參賽受限

俄羅斯男網名將梅德維夫（Daniil Medvedev）會參加本屆奧運。 歐新社

由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯和白俄羅斯被禁止參加奧運。國際奧會允許選手們以中立身分參加，但需要經過嚴格審查，確保選手們未支持戰爭以及與軍隊聯繫。目前只有16名俄羅斯和17名白俄羅斯選手參賽，俄羅斯男網名將梅德維夫（Daniil Medvedev）會參加本屆奧運。

7.場館結合知名景點

巴黎在戰神廣場搭建沙灘排球場地。 法國新聞社

過去許多城市為了奧運興建大量新場館，巴黎奧運本屆95%為現有場館或臨時場館，例如在戰神廣場設置沙灘排球場地，可同時觀看比賽和艾菲爾鐵塔，馬術比賽在凡爾賽宮，擊劍和跆拳道在巴黎大皇宮、榮軍院廣場有射箭比賽，同時是馬拉松終點，展現巴黎豐厚文化底蘊。另外，田徑項目主賽場法蘭西體育場，將使用史無前例的紫色跑道。

8.河中游泳競賽 水質是隱憂

巴黎奧運不少水上項目安排在塞納河舉行，但還是得看水質狀況而定。 路透通訊社

巴黎奧運預計在塞納河舉辦鐵人三項游泳及游泳馬拉松，但6月塞納河水質檢測結果，大腸桿菌和腸球菌都超標。籌委會指出，如果水質不佳可能延後比賽，最糟狀況是鐵人三項取消游泳，游泳馬拉松則改到馬恩河畔韋爾航海運動場。

9.門票價格

巴黎奧運開幕式在塞納河上進行，門票價格不斐，最貴區域一張2700歐元（約新台幣9萬5925元），最便宜90歐元（約新台幣3197元）。比賽門票部分，最貴190歐元（約新台幣6750元），最便宜24歐元（約新台幣852元）。

10.奧運轉播平台

四年一度的全球體壇盛事「2024巴黎奧運」將於台灣時間7月27日凌晨起，展開為期17天賽事，將由中華電信、愛爾達電視、公共電視、華視「四大轉播單位」聯手提供超過2500小時的奧運、帕運轉播服務。 聯合報系資料照

中華電信連5屆參與奧運轉播，也是今年提供最多直播時數的轉播平台；愛爾達體育1、2、3、4台將有500小時以上的中文解說，出動近百人轉播團隊、超過50位以上專業主播和講評聯手，提供第一手比賽資訊。公視和華視今年也投入轉播行列，包含國內矚目的羽球、柔道、舉重、網球、競技體操和桌球等都將帶來直播。網路平台則有Hami Video運動館和ELTA TV。