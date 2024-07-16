巴黎奧運／史上第一人！55歲喬治亞射擊女將連10屆參賽

巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，55歲喬治亞射擊女將薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze）連續10屆參加奧運，追平單人最多參賽紀錄，並成為史上首位連10屆站上五環殿堂的運動員。

奧運參賽次數最多紀錄原本由加拿大馬術選手米勒（Ian Millar）保持，他於1972年慕尼黑奧運初登場，1980年因抵制奧運未參賽，中斷連續出賽紀錄，2012年倫敦奧運是他最後一舞，生涯共參加10次奧運。

薩盧克瓦澤則是1998年漢城奧運首度登場，該年奪下女子25公尺手槍金牌和10公尺空氣手槍銀牌，2008年北京奧運拿到10公尺空氣手槍銅牌，去年在歐運會取得巴黎奧運資格，達成連10屆不缺席奧運的歷史首見紀錄。

薩盧克瓦澤2016年里約奧運和她的兒子馬查華利安尼（Tsotne Machavariani），寫下奧運史上首次母子同時參賽紀錄，但馬查華利安尼本屆未能獲得門票。