巴黎奧運／史上第一人！55歲喬治亞射擊女將連10屆參賽
巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，55歲喬治亞射擊女將薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze）連續10屆參加奧運，追平單人最多參賽紀錄，並成為史上首位連10屆站上五環殿堂的運動員。
奧運參賽次數最多紀錄原本由加拿大馬術選手米勒（Ian Millar）保持，他於1972年慕尼黑奧運初登場，1980年因抵制奧運未參賽，中斷連續出賽紀錄，2012年倫敦奧運是他最後一舞，生涯共參加10次奧運。
薩盧克瓦澤則是1998年漢城奧運首度登場，該年奪下女子25公尺手槍金牌和10公尺空氣手槍銀牌，2008年北京奧運拿到10公尺空氣手槍銅牌，去年在歐運會取得巴黎奧運資格，達成連10屆不缺席奧運的歷史首見紀錄。
薩盧克瓦澤2016年里約奧運和她的兒子馬查華利安尼（Tsotne Machavariani），寫下奧運史上首次母子同時參賽紀錄，但馬查華利安尼本屆未能獲得門票。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言