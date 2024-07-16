巴黎奧運／中國大陸「超土」開幕服裝曝光 網怒批：像服務生

巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，中國大陸代表團開幕式服裝曝光，仍維持過往以紅色為主傳統，男運動員搭配白西裝褲和白鞋；女運動員則是白裙配高跟鞋，消息一出，遭許多大陸網友痛批。

先前地主法國和美國公布代表團進場服飾，由時尚品牌操刀設計，兼具潮流及文化意義，備受各界好評。

大陸代表團隊服裝則被批評「像90年代百貨公司老舊模特兒穿的」，網友疑惑表示，「為什麼其他國家代表隊服穿起來都很帥，中國穿起來就像服務生？」

另外還有網友指出，大陸女運動員進場服只有裙裝可選，是在開性別倒車，「全世界都在去性別化，讓女運動員有褲裝可以穿，只有我們還在用短裙高跟鞋包裝女運動員。」