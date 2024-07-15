奧運田徑／荷蘭400米「跨欄甜心」寶兒破51秒 成女子史上第2人
巴黎奧運進入倒數，荷蘭「跨欄甜心」寶兒（Femke Bol）展現絕佳狀態，在田徑洲際巡迴賽瑞士站女子400公尺跨欄，跑出50秒95的歐洲新紀錄，成為史上第2位400公尺跨欄跑進51秒的女將。
寶兒去年跑出51秒65，成為歐洲紀錄保持人，這次她再突破自我，以50秒95成為史上第2位跑進51秒的女將，成績史上第3。另一人則是美國名將麥勞克林（Sydney McLaughlin-Levrone），她今年月初在奧運選拔賽以50秒65刷新自己所締造的世界紀錄。
24歲的寶兒是女子400公尺跨欄新星，成績連年進步。東京奧運拿下銅牌，2022年世錦賽奪銀，去年世錦賽更一舉奪金，這次在巴黎奧運前跑出個人最速成績，就像是宣告自己準備好來爭冠。值得一提的是，受傷勢影響，麥勞克林近年鮮少與寶兒交鋒，這次兩人將在巴黎奧運正面對決，並且兩人在奧運前都突破自身紀錄，讓外界更期待她們在場上競技時所擦出的火花。
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