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巴黎奧運點兵 亞洲中、日、韓都被看好

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
巴黎奧運準備揭開序幕，中、日、韓本屆都來勢洶洶！（photo from Paris Olympic 2024 Facebook page）
巴黎奧運準備揭開序幕，中、日、韓本屆都來勢洶洶！（photo from Paris Olympic 2024 Facebook page）

巴黎奧運各國代表團大集結，中國、日本組超大團！距離巴黎奧運開幕剩不到2週，代表團組建完畢出征巴黎，其中，中國與日本人最多，中國代表團本屆有405名運動員、有42名手握金牌的好手，日本也派出破400人出戰，是該國在海外奧運派最多人的一次；南韓則組成144好手的代表團，中、日、韓是預測奪牌的亞洲前3，分列2、6、10名。

中國代表團強悍

巴黎奧運開戰在即，各代表團都組建完畢前往法國，亞洲部分，中國與日本都組出超過400名運動員的超大團！中國代表團本屆是有備而來，405名運動員中，有42人有奪金經驗，但中國內部換血的速度也不慢，超過半數都是首次亮相奧運殿堂，據了解，中國代表團尚未確定舉旗手，輿論推測桌球現役傳奇馬龍（奧運5金牌）機率不小。

而據《奧運網》報導，日本也輸人不輸陣，本屆派出超過400名運動員，這是他們在海外奧運代表團最多人的一次，超過2008年北京奧運的數字，而「擊劍美少女」江村美咲與亞運男子霹靂舞金牌的半井重幸，將執掌旗幟。

日本準備萬全

另據《日本電視台》報導，日本代表團還帶上4位心理健康專家、一同前往巴黎，這是該國首度嘗試在海外夏季奧運配上心理導師，代表團副團長美智子表示，這些專家與運動員隨行，更容易交談，有助於選手在賽場發揮更穩定，準備萬全。日本首度派出心理專家是在2022年的北京冬奧。

至於南韓，本屆派出144名運動員、共參加22項目。據《韓國體育網》報導，南韓總理韓悳洙於行前宣示會替代表團打氣，體育部部長李基興則表示，選手在巴黎除了競技外，還會遇到氣候、食物、裁判判決等挑戰，希望選手們都能百分百拿出長期積累的努力與實力，達到各自的目標。而整體目標，南韓奧委會希望能搶下至少5金，在獎牌榜排名前15名。

獎牌預測中國次席

根據《尼爾森網》數據，最新版本的奧運獎牌榜預測系統公布，按照各大賽事、各項參賽運動員的過往表現，來預測獎牌數，依舊不看好中國能取代美國當老大。亞洲來說，中、日、韓被預估能分佔2、6、10名，美國將以超過東京奧運的獎牌坐收（123面），中國則是87面居次，普遍認為，美國能否衝破獎牌數紀錄，端看田徑與游泳，看美國能否穩定收下這2大奪牌庫。

而日本被預測系統預估是46面，少於東京奧運是共識（沒有主場刷牌優勢），該預測認為日本的金牌數會大降，從東奧27金最少減半。東奧表現慘不忍睹的南韓，則被認為會回升，預測系統認為，本屆出戰的南韓選手，有望在傳統強項挽回顏面，預計能拿29面獎牌，重返前10名。

中華代表團

我國部分，則未能排進預測系統的獎牌榜前30名，本屆我國派出60人代表團，參與16種運動項目，柔道男神楊勇緯狀態止跌回升，被認為是我國奪牌的希望之一，但本屆也少了熟面孔李智凱（全能鞍馬失誤、無緣奧運），過往大團的跆拳道也僅剩羅嘉翎出戰。

巴黎奧運將於7月26日至8月11日開戰，相隔100年第三度舉辦夏季奧運，總計迎來206個國家及地區參賽，預計舉辦32項運動種類競賽、329個比賽項目。

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