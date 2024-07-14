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奧運高球／沒機會奪牌就別去？超扯荷蘭奧會和選手鬧上法庭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
荷蘭選手盧藤恐無緣奧運。 美聯社
荷蘭選手盧藤恐無緣奧運。 美聯社

為了一圓奧運夢，荷蘭高球男將盧滕（Joost Luiten）不惜和荷蘭奧會法庭相見，只是他雖打贏官司，目前也只進入正式候補名單，除非有選手退出，盧滕才能挑戰巴黎奧運獎牌。

巴黎奧運高球分成男子組和女子組個人賽，兩個項目各60名選手，選手以國際高爾夫總會（IGF）的世界排名為依據，世界前15名的選手自動獲得奧運資格，接續遞補的球員，一國最多男、女各2人。荷蘭共有2男、2女獲得資格，但荷蘭奧會只打算送女將范丹姆（Anne van Dam）前進巴黎，盧滕、女將韋柏（Dewi Weber）和男將范德里爾（Darius van Driel）都被認為沒有奪牌機會，雖獲得資格卻沒被提交給國際奧會（International Olympic Committee，IOC）。

盧滕為爭取資格，和荷蘭奧會法庭相見，但他雖打贏官司，卻因該法庭沒受到國際奧會認可，因此盧滕官司雖獲勝，但IGF已經確定奧運參賽名單，盧滕的位置已由其他芬蘭的普爾卡寧（Tapio Pulkkanen）補上，加上IOC拒絕將男子參賽陣容改成61人，IGF只能將盧滕放在候補名單。

被IOC拒於門外讓盧滕勃然大怒，他在個人社群發出長文，指IOC違反奧運誠信、公平和尊重的本質，除將原本自己的參賽資格改給其他選手，現在又拒絕讓自己回到名單，「我沒看到任何公平競爭或是尊重。國際奧會，所以他們怎麼可以說奧運是建構在這些基礎上？」

38歲的盧滕世界排名159位，排名比斯洛伐克沙巴提尼（Rory Sabbatini）和我國旅美名將潘政琮還高，但世界排名161的沙巴提尼東京奧運奪下銀牌，世界排名181的小潘正在7人延長賽中打下銅牌。

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