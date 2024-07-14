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巴黎奧運／中國代表團405人出賽 42名金牌選手歷屆最多

中央社／ 台北14日電
中國體育代表團成員馬龍（左一）、侯志慧（左二）、鄒靜園（左三）等參加代表團成立大會。 中新社
中國體育代表團成員馬龍（左一）、侯志慧（左二）、鄒靜園（左三）等參加代表團成立大會。 中新社

巴黎奧運即將在26日揭幕，中國選手計405人參賽，其中有42名奧運金牌得主，是歷屆參賽金牌選手最多的一屆；不過在奧運登場前3週，美國對中國游泳選手興奮劑檢測陽性事件展開調查，為賽事增添更多關注。

綜合中國媒體報導，中國巴黎奧運代表團13日在北京成立，總人數為716人，其中運動員405人。中國國家體育總局副局長周進強介紹，運動員平均年齡25歲，年齡最大的是37歲的田徑運動員劉虹，年齡最小的是11歲的滑板運動員鄭好好。

本屆有42位曾獲得奧運金牌選手參賽，是歷屆最多；倫敦、里約及東京分別有32、35及24名奧運金牌入列。

其中乒乓球運動員馬龍曾連續獲得過2012年倫敦、2016年里約和2020年東京三屆奧運會冠軍，共5面奧運金牌。另田徑運動員劉虹、李玲、鞏立姣已連續參加了北京、倫敦、里約和東京4屆奧運會。

美國之音5日報導，美國對23名中國游泳選手在2021年未通過興奮劑檢測但仍被允許繼續比賽一事提出刑事調查，原因是3年前在心臟藥物檢測呈陽性的11名中國游泳選手將參加這次奧運比賽。

中國游泳選手的案件可能成為一項美國聯邦法律迄今為止最受關注的案例，這項法律於2020年通過，是俄羅斯政府支持的長期使用體育興奮劑醜聞的餘波。

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