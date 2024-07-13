奧運羽球／第36次對戰依瑟儂 小戴喊需要超人：請給我力量

世界羽聯（BWF）昨天公布奧運羽球分組名單，台灣女單第3種子戴資穎與泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）一同被分進E組，兩人將進行生涯第36次對戰。戴資穎也於貼文與限時動態中貼出國訓中心贈送的激勵卡片，並寫道「請給我一點力量。」

小戴要球迷給她一點力量！ 截圖自戴資穎限動

戴資穎與依瑟儂的經典對戰莫過於2021年的東京奧運8強，力戰3盤多拍來回，小戴最終後來居上擊敗依瑟儂，賽後雙雙倒地的畫面也成為該屆賽事的經典一幕，小戴憑藉此戰首度挺進奧運4強，最終在冠軍戰以1：2惜敗中國好手陳雨菲，但銀牌仍是台灣奧運女單最佳成績。

限動一出後網友紛紛留言打氣，小戴也再次發文感謝大家，寫下：「需要超人（奇蹟），謝謝大家的訊息，謝謝國訓中心提供的小卡片」。

小戴生涯與依瑟儂生涯交手已多達35次，她取得20勝15敗優勢，交手次數高居女單史上最多，排名第2的是中國陳雨菲和日本山口茜的32次。至於在羽壇交手最多次的兩人就是中國名將林丹和大馬球王李宗偉，雙方對戰40場為史上第1。