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奧運羽球／戴資穎 奧運分組賽強碰依瑟儂

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供／資料照）
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供／資料照）

巴黎奧運羽球在昨天舉行抽籤儀式，除了出現資格爭議的男雙外，另外四組籤表全數出爐，我國一姐戴資穎將在分組賽將遭遇好友泰國依瑟儂，四強賽則可望對上世界球后安洗瑩，至於一哥周天成則是與香港好手李卓耀分在同組，單打分組賽將取第一名晉級下一輪賽事。

巴黎奧運羽球我國共四組人馬參賽，其中包括上屆男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李洋、女單銀牌戴資穎、男單一哥周天成，以及第一次參加奧運的混雙組合李佳馨／葉宏蔚。

昨天抽籤儀式也在世界羽聯位於吉隆坡總部進行，女單第三種子戴資穎最終與好友依瑟儂、比利時選手譚蓮妮一同分在Ｅ組；上屆東京奧運戴資穎就曾與老對手依瑟儂在八強進行史詩級對決，雙方在苦戰三局後戴資穎逆轉勝出晉級四強，這也讓雙方今年再度於奧運碰頭引發關注。

若戴資穎能從Ｅ組脫穎而出，將能直接從八強打起，對手將可能是南韓金佳恩或印尼東宗，至於四強對手則可能是世界球后安洗瑩，將成為戴資穎挑戰連兩屆奪牌的最大難關。

至於在男單籤表部分，周天成分組賽則將遭遇香港李卓耀與墨西哥加里多，其中周天成過去與李卓耀十二度交手拿下八勝，有機會在分組賽出線，但十六強賽就可能遭遇日本名將奈良岡功大。

而混雙李佳馨／葉宏蔚分組賽則是與第四種子日本渡邊勇大／東野有紗、香港鄧俊文／謝影雪、丹麥組合克里斯蒂安森／博爾同組，在四組人馬實力相當的情況下，想以分組前二晉級須步步為營。

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