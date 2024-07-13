台灣大哥大奧運隊 奪金發10萬美元

巴黎奧運進入最後倒數，我國代表團六十人選手名單在日前全數出爐，其中台灣大哥大運動家族選手達十二位，成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業。台灣大哥大董事長蔡明忠也宣布為激勵這十二位選手，每位奪得金牌、銀牌、銅牌的選手，分別可獲得十萬美元、五萬美元、二點五萬美元的助威金。

台灣大哥大贊助選手今年共有十二人取得巴黎奧運參賽資格，包括舉重郭婞淳、柔道楊勇緯、桌球林昀儒、拳擊林郁婷、黃筱雯、陳念琴，以及體操丁華恬、高爾夫徐薇淩、霹靂舞孫振、網球詹皓晴、詹詠然及桌球鄭怡靜。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大自二○○三年起作為選手們的堅強後盾，長期提供激勵獎金或助威金，讓選手無後顧之憂，全心投入訓練與比賽，期許拋磚引玉，號召更多企業和民眾給予體壇健兒支持與鼓勵。近幾年台灣大哥大選手在國際舞台上大放異彩，六位選手參賽東京奧運並勇奪一金一銀，創下新紀錄。

其中郭婞淳繼東京奧運取得金牌後，今年將再次出戰奧運，她說：「這次巴黎奧運有許多新秀崛起，目前傷勢也尚未明朗，再次挑戰同一座山不容易，但我相信會看到不同的風景和感受，十分珍惜這次機會。」

而以柔道男子六十公斤級頭號種子前進巴黎的楊勇緯，分享自己的明確目標就是挑戰金牌，用當下最好的自己去迎戰奧運。