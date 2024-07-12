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奧運自由車／疑曾刻意碰撞對手惹議 埃及重審一選手參賽資格

中央社／ 開羅12日專電
薩伊德。擷圖自X
薩伊德。擷圖自X

距離巴黎奧運開幕僅剩兩週，預定參賽的一名埃及女子自由車選手因涉嫌曾刻意碰撞對手，導致對方受傷，引發埃及網友眾怒，要求將她除名。埃及奧委會已重新審查她的參賽資格，預計下週公布結果。

2024年巴黎奧運會將於7月26日開幕。埃及自由車隊正緊鑼密鼓加強訓練，期望奪得佳績。

然而，預定參賽的選手薩伊德（Shahd Said）因為在4月的埃及全國女子自由車錦標賽期間，涉嫌在賽道上碰撞對手，參賽資格遭受許多埃及民眾質疑。眾多網友近兩天在臉書（Facebook）大量轉發貼文，要她退賽。

根據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）先前對該賽事的報導，薩伊德在全國女子自由車錦標賽最後一段賽程中，疑似推擠競爭對手艾利瓦（JannaEliwa），使艾利瓦駛離賽道並從車上摔下，導致肋骨骨折、全身挫傷和疑似腦震盪。

埃及自由車協會因此判定薩伊德禁賽一年並罰款。

兩天前，薩伊德穿著埃及自由車國家隊制服，為參加2024年巴黎奧運會宣傳的照片出現後，埃及民眾一片譁然，抵制抗議聲甚囂塵上。

埃及網友頻頻轉發不齒薩伊德的貼文，並蜂擁至埃及自由車協會網頁，要求將薩伊德除名。

許多評論將薩伊德的行為與埃及柔道國手拉希萬（Mohamed Ali Rashwan）相較。評論指出，拉希萬在1984年洛杉磯奧運會拒絕攻擊對手明顯受傷的右腿，雖因此失去加冕奧運冠軍的機會，卻獲得內心平靜和贏得全世界讚譽。

艾利瓦先前在埃及晚間脫口秀節目表示，薩伊德從未就撞車事件向她道歉。

薩伊德對埃及媒體表示，全國女子自由車錦標賽期間發生的事是意外，她不知道為何當時會突然轉向另一名選手，並質疑這件事已經過去了，為什麼要在奧運會前再次提起。

金字塔報11日報導，埃及自由車協會表示，薩伊德若參加奧運會對埃及有利，且現在要將薩伊德除名為時已晚，難以找到替代選手。

報導指出，鑑於網路事態擴大發展，青年和體育部發表聲明，要求埃及奧委會遵守當地和國際法規，根據國際協議和道德規則，重新評估薩伊德參加2024年巴黎奧運會的資格。審查結果預計下週公布。

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