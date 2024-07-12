侯友宜赴國訓挺奧、帕運新北選手 頒134萬鼓勵金

奧運、帕運進入倒數階段，新北市長侯友宜今天到高雄國家運動訓練中心，鼓勵新北市12名選手，除頒發134萬元團隊鼓勵金，現場也播放選手家人的祝福影片，期許展現最佳狀態。

新北市政府體育局今天發布新聞稿表示，2024巴黎奧運將於7月26日至8月11日展開，帕運緊接著於8月28日至9月8日舉行，新北市共12名奧運、帕運選手征戰。

包括3度叩關奧運的柔道女王連珍羚；網球選手詹詠然及詹皓晴；4度進軍奧運的射箭選手雷母雷千瑩、東奧銀牌湯智鈞、奧運新秀戴宇軒；杭州亞運銅牌體操精靈丁華恬、東奧舉重銅牌陳玟卉；東奧跆拳道銅牌的羅嘉翎；4度征戰奧運的桌球國手陳思羽；杭州亞帕運桌球金牌陳柏諺，還有正在韓國集訓的亞洲拳后林郁婷。

侯友宜表示，為爭取奧運積分及世界排名，選手和教練長年征戰國外，回台灣就一起在國訓中心集訓，想必一定非常想家，因此特別錄製溫馨短片，讓家人祝福成為選手征戰奧運強力後盾。

侯友宜說，要有好表現一定要堅持不懈努力練習，出國比賽更是要承受高風險跟高壓力，除了選手，也感謝教練辛勞付出與陪伴。

體育局說，為鼓勵所有參加奧運、帕運運動團隊，特別由侯友宜頒發射箭、體操、舉重、跆拳道、舉重、桌球、網球與柔道運動團隊共新台幣134萬元團隊鼓勵金，針對獲獎奧運選手獎助金也將從國光獎金的5%加碼到10%、獲獎帕運選手的獎助金也提高為「績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法」的10%，還有每人60萬元的訓練補助金，勉勵選手全力以赴。