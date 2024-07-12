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巴黎奧運倒數塞納河水質引關切 市府：乾淨可游泳

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
巴黎奧運倒數塞納河水質引關切，市府：乾淨可游泳。 路透
巴黎奧運倒數塞納河水質引關切，市府：乾淨可游泳。 路透

距離巴黎奧運揭幕僅剩下2週的時間，巴黎市政府今天表示，過去12天中大部分的時間，塞納河（Seine River）的水質乾淨可以游泳。

法新社報導，巴黎市政府官員拉巴丹（PierreRabadan）告訴法國國際廣播電台（RFI），過去12天來，塞納河水質「有11天或10天」符合規定的標準。

在天氣許可的情況下，塞納河將成為7月26日巴黎奧運開幕式的焦點，接著將舉行鐵人三項和馬拉松游泳比賽。

近週來，巴黎地區出現異常多降雨，由於未經處理的汙水被沖入河流，升高了塞納河的汙染程度。

拉巴丹表示：「我們希望天氣好一點，但我們不擔心舉行賽事的可能性。比賽將如期舉行。」

不過，他說，可能需要進行「調整」；但他未進一步說明。

根據氣象預測，巴黎奧運開幕前14天大多是不下雨的天氣。

巴黎市政府4日已經通報，塞納河這個巴黎市中心奧運開放水域泳賽地點的大腸桿菌數量連續4天降至可接受程度。

不過，上週亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）橋下的塞納河水域大腸桿菌數量每天都超過運動聯盟規範的上限。亞歷山大三世橋將是開放水域游泳賽事的下水點。

前兩個月降下的大雨令人憂心奧運賽事，塞納河河水大腸桿菌含量一度是上限每100毫升含1000個菌落數的10倍。

塞納河將是7月30至31日和8月5日三鐵賽事的游泳項目場地，以及8月8至9日的馬拉松游泳比賽場地。

過去10年來，法國當局斥資14億歐元（15億美元），用以改善巴黎下水道系統，並建造新的汙水處理廠和儲水設施，來整頓塞納河。

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