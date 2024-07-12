奧運羽球／男單分組周天成籤運不差 男雙有爭議延後抽籤

台灣羽球一哥周天成今天在巴黎奧運男單抽籤結果，預賽將和香港李卓耀、義大利的加里多同組，爭奪晉級機會；另外國際奧會也宣布，男雙因資格爭議而暫緩抽籤。

巴黎奧運羽球賽事今天進行男單、女單、女雙、混雙等4組的抽籤儀式，男單周天成和李卓耀、義大利的加里多（Luis Ramon Garrido）同組，其中周天成和李卓耀生涯對決12次，以8勝4敗佔優勢，而且還是2連勝。

混雙抽籤結果，台灣參賽的葉宏蔚/李佳馨則是和日本的渡邊勇大/東野有紗、香港的鄧俊文/謝影雪、丹麥的克里斯蒂安森（Mathias Christiansen）博爾（Alexandra Boje）同組，而混雙賽制則是預賽分為4組，取分組前2晉級8強淘汰賽。

不過國際奧會（IOC）在抽籤前宣布，男雙項目因為部分選手的資格問題而決定延後抽籤。

根據國際奧會報導，由於國際羽球總會（BWF）的奧運積分計算錯誤，導致原本積分領先的法國男雙組合柯維（Lucas Corvee）/拉巴爾（Ronan Labar），在最後一刻遭到波波夫（Christo Popov）、（TomaJunior Popov）兄弟檔超車而失去奧運資格。

柯維、拉巴爾事後向國際體育仲裁庭（CAS）申訴後，CAS做出判決，要求BWF必須向IOC多要一張外卡資格，以維護柯維、拉巴爾的參賽權，因而傳出奧運男雙會有17組的情況，當然，IOC有權否決這項要求。

若奧運羽球男雙真的變成17組參賽，將會嚴重影響公平原則，等於5隊的那一組都得多打1場比賽，因此CAS將召開公聽會，等到公聽會結束後做出決議再進行男雙抽籤。