快訊

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

立院三讀打詐專法 詐騙刑責最重12年罰3億、網路平台可封網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／與好友依瑟儂分在同組 戴資穎力拚4強機會大

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供／資料照）
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供／資料照）

巴黎奧運羽球在今天舉行抽籤儀式，其中我國一姊戴資穎以女單第3種子身分與好友泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon）、比利時譚蓮妮（Lianne Tan）分在同組，在分組賽僅取第1名晉級的情況下，戴資穎想要出線好友依瑟儂將成最大考驗，如能在分組脫穎而出將直接從8強打起。

上屆東京奧運拿下銀牌的戴資穎，今年巴黎奧運將再度挑戰頒獎台，而今年巴黎奧運也可能將是她的最後一屆，不過在競爭對手強度更大的情況下，今年戴資穎面臨的考驗也將超越上屆。

而身為第三種子戴資穎，奧運預賽也被分入E組，同組對手包括好友依瑟儂、比利時譚蓮妮，其中戴資穎上屆東京奧運就曾與依瑟儂上演一場史詩大戰，雙方在拚戰3局後由戴資穎逆轉勝出晉級4強。

不過戴資穎如能在E組脫穎而出，將能直接晉級到8強賽，8強賽對手則可能是印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）或南韓金佳恩，至於4強賽就可能對上世界球后安洗瑩，成為問鼎獎牌的最大難關。

男單周天成排名第12種子(世界排名12)抽籤分在I組，最後結果與世界排名17香港李卓耀、世界排名67墨西哥選手加里多(Luis Ramon

Garrido)，因此與李卓耀將是硬仗；若周天成取得晉級，16強賽將可能與世界排名第五奈良岡功大爭取晉級8強門票。

宿命對決 奧運羽球女單抽籤戴資穎預賽同組依瑟儂

【中央社／12日電】

巴黎奧運羽球今天進行抽籤儀式，台灣女單天后戴資穎雖列為第3種子，沒想到又出現宿命對決，和依瑟儂（RatchanokIntanon）、譚蓮妮（Lianne Tan）同組，爭奪分組第1晉級的機會。

戴資穎在接受中央社訪問時表示，其實跟誰在同一組都沒關係，「重點是要先保持健康，打出自己想要的球賽內容，降低失誤比較重要，能否晉級就看比賽結果了。」

戴資穎大依瑟儂1歲，2人球風相仿私下還是有交情的朋友。上屆東京奧運，2人在8強賽上演史詩般的對決，才由戴資穎在苦戰3局後晉級4強。

根據國際羽球總會（BWF）官網資料顯示，目前世界排名第3的戴資穎，和世界排名第21的依瑟儂生涯交手過35次，是打過最多次的對手，而戴資穎則以20勝15敗居上風，不過2人最近一次交手，已經是2022年年終總決賽的事。

依瑟儂在2024年一共打了13場個人國際賽，其中5場首輪淘汰、4場16強淘汰，僅拿過1場超級300的西班牙名人賽冠軍，近況不算太出色。

戴資穎近來則是受到傷勢困擾，已經將近2個月沒有實戰，如今首場比賽就是奧運，臨場發揮將是很大關鍵。戴資穎在上屆東京奧運獲得女單銀牌，而今年也將是她球員生涯最後1年。

根據巴黎奧運羽球的參賽規則，女單共39人參賽、分為13組，世界排名前3的安洗瑩、陳雨菲、戴資穎，分在A、E、P組，而拿下這3個組別第1名的球員，可以直接晉級8強。

剩餘10組的第1名、共10名球員，還要再多打一輪16強賽事。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 戴資穎

延伸閱讀

奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

從高雄起飛 揚名世界的羽球之路：戴資穎

羽球專題／戴資穎巴黎奧運最後一舞 女單誰能接棒？

羽球／戴資穎寵粉舉辦簽名會 感謝球迷帶來正能量

相關新聞

奧運羽球／與好友依瑟儂分在同組 戴資穎力拚4強機會大

巴黎奧運羽球在今天舉行抽籤儀式，其中我國一姊戴資穎以女單第3種子身分與好友泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intan...

奧運羽球／世界羽聯積分疏失 地主男雙獲得破例第17組名額

巴黎奧運原規定只有16組男雙參賽，但因世界羽聯（BWF）積分計算疏失，法國地主柯維（Lucas Corvee）／拉巴爾（Ronan Labar）上訴成功，並拿到外卡資格，在今天各組抽籤前正式成為第17

奧運羽球／李佳馨、葉宏蔚籤表出爐 拚混雙8強場場硬戰

巴黎奧運羽球抽籤儀式今天在馬來西亞吉隆坡的BWF總部舉行，其中在男雙賽事中共有17組選手參賽，女雙與混雙則各為16組，其...

巴黎奧運／俄羅斯不派選手參加柔道 楊勇緯爭金路少1位強敵

巴黎奧運倒數14天，因烏俄戰爭持續進行，俄羅斯與白俄羅斯運動員獲奧運資格後，需接受審查才能決定參賽權，就算通過審查，運動員也可能主動棄權，導致本屆奧運俄羅斯運動員數量大降，目前僅16人，我國「柔道男神

巴黎奧運／韓安齊、KD都被提及 美國名校社群放上我國國旗

巴黎奧運倒數計時，德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）近日公布該校畢業生、在校生總共有30名選手將參加巴黎奧運，包括19歲台美混血小將韓安齊（Angie C

浮誇的巴黎市府 塞納河上辦奧運開幕是異想天開嗎？

到底是誰提出這個點子的，已經不可考了。 一開始只是某次國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）和巴黎奧運與帕奧策劃委員會（Cojop）主席艾斯坦格（Tony Estanguet）在聊天，那時2018年布宜諾斯艾利斯青少年奧運剛落幕，巴赫向艾斯坦格說他很喜歡布宜諾斯艾利斯的開幕典禮，因為並不是辦在體育場，而是在大街上，像嘉年華一樣。當時他們正在思考2024巴黎奧運可以有什麼樣的創意，巴赫心裡想像的是例如在香榭麗舍大道舉辦開幕式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。