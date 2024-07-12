奧運羽球／與好友依瑟儂分在同組 戴資穎力拚4強機會大

巴黎奧運羽球在今天舉行抽籤儀式，其中我國一姊戴資穎以女單第3種子身分與好友泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon）、比利時譚蓮妮（Lianne Tan）分在同組，在分組賽僅取第1名晉級的情況下，戴資穎想要出線好友依瑟儂將成最大考驗，如能在分組脫穎而出將直接從8強打起。

上屆東京奧運拿下銀牌的戴資穎，今年巴黎奧運將再度挑戰頒獎台，而今年巴黎奧運也可能將是她的最後一屆，不過在競爭對手強度更大的情況下，今年戴資穎面臨的考驗也將超越上屆。

而身為第三種子戴資穎，奧運預賽也被分入E組，同組對手包括好友依瑟儂、比利時譚蓮妮，其中戴資穎上屆東京奧運就曾與依瑟儂上演一場史詩大戰，雙方在拚戰3局後由戴資穎逆轉勝出晉級4強。

不過戴資穎如能在E組脫穎而出，將能直接晉級到8強賽，8強賽對手則可能是印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）或南韓金佳恩，至於4強賽就可能對上世界球后安洗瑩，成為問鼎獎牌的最大難關。

男單周天成排名第12種子(世界排名12)抽籤分在I組，最後結果與世界排名17香港李卓耀、世界排名67墨西哥選手加里多(Luis Ramon

Garrido)，因此與李卓耀將是硬仗；若周天成取得晉級，16強賽將可能與世界排名第五奈良岡功大爭取晉級8強門票。

宿命對決 奧運羽球女單抽籤戴資穎預賽同組依瑟儂

【中央社／12日電】

巴黎奧運羽球今天進行抽籤儀式，台灣女單天后戴資穎雖列為第3種子，沒想到又出現宿命對決，和依瑟儂（RatchanokIntanon）、譚蓮妮（Lianne Tan）同組，爭奪分組第1晉級的機會。

戴資穎在接受中央社訪問時表示，其實跟誰在同一組都沒關係，「重點是要先保持健康，打出自己想要的球賽內容，降低失誤比較重要，能否晉級就看比賽結果了。」

戴資穎大依瑟儂1歲，2人球風相仿私下還是有交情的朋友。上屆東京奧運，2人在8強賽上演史詩般的對決，才由戴資穎在苦戰3局後晉級4強。

根據國際羽球總會（BWF）官網資料顯示，目前世界排名第3的戴資穎，和世界排名第21的依瑟儂生涯交手過35次，是打過最多次的對手，而戴資穎則以20勝15敗居上風，不過2人最近一次交手，已經是2022年年終總決賽的事。

依瑟儂在2024年一共打了13場個人國際賽，其中5場首輪淘汰、4場16強淘汰，僅拿過1場超級300的西班牙名人賽冠軍，近況不算太出色。

戴資穎近來則是受到傷勢困擾，已經將近2個月沒有實戰，如今首場比賽就是奧運，臨場發揮將是很大關鍵。戴資穎在上屆東京奧運獲得女單銀牌，而今年也將是她球員生涯最後1年。

根據巴黎奧運羽球的參賽規則，女單共39人參賽、分為13組，世界排名前3的安洗瑩、陳雨菲、戴資穎，分在A、E、P組，而拿下這3個組別第1名的球員，可以直接晉級8強。

剩餘10組的第1名、共10名球員，還要再多打一輪16強賽事。