奧運羽球／世界羽聯積分疏失 地主男雙獲得破例第17組名額

巴黎奧運原規定只有16組男雙參賽，但因世界羽聯（BWF）積分計算疏失，法國地主柯維（Lucas Corvee）／拉巴爾（Ronan Labar）上訴成功，並拿到外卡資格，在今天各組抽籤前正式成為第17組。

柯維／拉巴爾的世界積分為36331分，被小波波夫（Christo Popov）／大波波夫（Toma Junior Popov）兄弟檔的36360分比下，因而無緣擠進巴黎奧運，但兩人表示是世界羽聯問題，在4月賽事進行積分調整，才讓他們變成落後29分，喪失奧運資格。

🚨 SELECTION OFFICIELLE POUR PARIS 2024



Suite à l’obtention d’un quota supplémentaire en double, deux athlètes rejoignent la délégation française pour les Jeux Olympiques : Lucas Corvée et Ronan Labar en badminton !🏸 pic.twitter.com/LBHC7wBi8w — Equipe France (@EquipeFRA) 2024年7月12日

柯維／拉巴爾的積極上訴也獲得回應，經過國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）裁定，兩人確實受到BWF的積分制度疏失影響，將可持外卡資格參加巴黎奧運，也趕上今天的籤表抽籤。奧運男雙本來是16組，分成4小組進行預賽，分組前二晉級8強，如今柯維／拉巴爾成為破例的第17組，詳細如何分組仍待討論。

也因為本次突發狀況，BWF將會推遲奧運男雙的抽籤日期，時間待定。