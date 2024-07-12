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巴黎奧運／俄羅斯不派選手參加柔道 楊勇緯爭金路少1位強敵

聯合新聞網／ 綜合報導
我國柔道好手楊勇緯。 本報資料照
我國柔道好手楊勇緯。 本報資料照

巴黎奧運倒數14天，因烏俄戰爭持續進行，俄羅斯與白俄羅斯運動員獲奧運資格後，需接受審查才能決定參賽權，就算通過審查，運動員也可能主動棄權，導致本屆奧運俄羅斯運動員數量大降，目前僅16人，我國「柔道男神」楊勇緯也因此少一位勁敵。

據國際奧會規定，俄羅斯與白俄羅斯運動員就算通過資格賽或拿到單項運動總會認可，也要接受國際奧會執委會建立的「中立個人運動員審核委員會」審查，才能得到巴黎奧運參賽門票。

《路透》指出，目前俄羅斯只有16名運動員參賽，上屆東京奧運俄羅斯以俄羅斯奧會（ROC）名義參賽，335位選手奪下71面獎牌（20面金牌）。據目前審查結果，36名俄羅斯運動員獲參賽資格，但其中20位棄權不參賽，包含角力選手楚米科娃（Veronika Chumikova），她透露這是個人決定，因為無法使用旗幟和唱國歌代表不愛國，因此選擇不參賽。

除角力協會完全不派選手外，柔道與體操也因不滿審查過程，不派員參賽。俄羅斯柔道項目本屆原本有17名選手有資格參加巴黎奧運，但只有4人通過審查，俄國柔道協會因此抵制本屆奧運。

我國「柔道男神」楊勇緯是男子60公斤級世界排名第1，本屆將以頭號種子出陣，世界排名第8的俄羅斯阿布拉耶夫（Ramazan Abdulaev）原本是8強假想敵，且楊勇緯生涯對戰他1勝2敗，阿布拉耶夫退賽對於楊勇緯可說是利多消息。

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