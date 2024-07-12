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巴黎奧運／韓安齊、KD都被提及 美國名校社群放上我國國旗

聯合新聞網／ 綜合報導
游泳國手韓安齊。 截圖自韓安齊IG
游泳國手韓安齊。 截圖自韓安齊IG

巴黎奧運倒數計時，德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）近日公布該校畢業生、在校生總共有30名選手將參加巴黎奧運，包括19歲台美混血小將韓安齊（Angie Coe）以及太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）。

德州大學奧斯汀分校今在社群媒體上放上一張以艾菲爾鐵塔為背景，標示出本屆巴黎奧運的該校校友與在學學生，一共有30位運動員、7名教練，參賽者們分別來自16國，參與12個運動種類，而代表台灣參加本屆女子游泳200公尺混合式的韓安齊正就讀該校，國旗也出現在圖片上。

太陽隊球星杜蘭特是德州大學奧斯汀分校本屆奧運參賽名單中最大咖的運動員。 美聯社
太陽隊球星杜蘭特是德州大學奧斯汀分校本屆奧運參賽名單中最大咖的運動員。 美聯社

台灣本屆游泳項目女生因無人達標奧運參賽標準，可以拿到1席推薦資格，最後由在全國中正盃錦標賽刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式全國紀錄的韓安齊取得門票，與「台灣蝶王」王冠閎攜手進軍奧運。

德州大學奧斯汀分校參賽名單中，最受矚目的莫過於本屆美國男籃隊的球星杜蘭特（Kevin Durant），此外在本屆溫網闖進女單8強的華裔黑馬孫璐璐，也將代表紐西蘭出戰網球女雙項目，她在2022年取得該校國際關係學士學位。

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