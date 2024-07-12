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巴黎奧運／韓安齊、KD都被提及 美國名校社群放上我國國旗
巴黎奧運倒數計時，德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）近日公布該校畢業生、在校生總共有30名選手將參加巴黎奧運，包括19歲台美混血小將韓安齊（Angie Coe）以及太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）。
德州大學奧斯汀分校今在社群媒體上放上一張以艾菲爾鐵塔為背景，標示出本屆巴黎奧運的該校校友與在學學生，一共有30位運動員、7名教練，參賽者們分別來自16國，參與12個運動種類，而代表台灣參加本屆女子游泳200公尺混合式的韓安齊正就讀該校，國旗也出現在圖片上。
台灣本屆游泳項目女生因無人達標奧運參賽標準，可以拿到1席推薦資格，最後由在全國中正盃錦標賽刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式全國紀錄的韓安齊取得門票，與「台灣蝶王」王冠閎攜手進軍奧運。
德州大學奧斯汀分校參賽名單中，最受矚目的莫過於本屆美國男籃隊的球星杜蘭特（Kevin Durant），此外在本屆溫網闖進女單8強的華裔黑馬孫璐璐，也將代表紐西蘭出戰網球女雙項目，她在2022年取得該校國際關係學士學位。
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