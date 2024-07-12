奧運／美拚金榜4連霸 592名選手征奧

連三屆奧運「制霸」金牌榜的美國代表團，昨天正式公告巴黎奧運參賽陣容，五百九十二名選手包括三百一十四位女運動員和兩百七十八位男運動員，連四屆奧運選手女性多於男性，四十二歲的女籃傳奇陶樂西更將成「六朝元老」，率領美國女籃隊挑戰將霸業推進到八連霸。

美國代表團從二○一二年倫敦奧運後就是「最多金」團隊，今年選手年紀從十六歲橫跨到五十九歲，其中有六十六位前奧運冠軍、合計累積一百一十面金牌在手。陶樂西就是女籃五金得主，游泳女將雷德基擁有七枚金牌在內的十面獎牌是代表團最多。美國代表團至少有六隊「親戚檔」一同出征巴黎奧運，涵蓋的運動種類有羽球、曲棍球、游泳、田徑和水球。

東京奧運美國代表團獲得卅九金、四十一銀、卅三銅，是唯一獎牌數達到三位數的團隊，尼爾森預估，美國代表團今年可獲得卅七面金牌在內的一百廿三面獎牌。

美國奧會執行長赫什蘭表示：「所有選手都會抱持『我為人人』的精神爭取榮譽，請國人在特別時刻中為選手們喝采。」