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奧運體操／唐嘉鴻備戰決賽難度分未定 教練：幸福的煩惱

中央社／ 台北11日電
唐嘉鴻。記者季相儒／攝影
唐嘉鴻。記者季相儒／攝影

「亞洲貓王」、台灣男子體操單槓名將唐嘉鴻預計明天啟程前往法國，提前備戰巴黎奧運。教練翁士航笑說，現在要評估決賽到底要做哪一套難度動作，也算是幸福的煩惱。

唐嘉鴻今天做完最後一次模擬賽事後，明晚就將搭機前往法國巴黎，已找好當地一家體操俱樂部，要提前適應當地天氣、飲食，早點進入備戰狀態。

翁士航接受中央社記者訪問時表示，從6月23日返台後訓練的狀況都不錯，「我們試著模擬奧運賽事的氛圍，讓嘉鴻可以在訓練當中更加有感覺。」

翁士航透露，「現在最困擾我們的部分，大概就是決賽到底要做6.5難度分的動作，或者是要6.8難度分的動作。這2個套路各有優缺點，我們可能要一直等到決賽當天才能做出決定。」

翁士航分析，6.5分的動作已非常熟練，但要拿金牌可能會有對手，6.8分的動作爆發力大、奪金機會相對高很多，不過還沒跟6.5分的一樣百分之百穩定，「但嘉鴻本身是很想要挑戰6.8分。」

唐嘉鴻在上屆東京奧運單項沒能晉決賽，但個人全能拿到史上最佳的第7名。今年巴黎奧運，唐嘉鴻透過單項資格賽，獲得單項單槓的參賽資格。

巴黎奧運男子競技體操將於7月27日展開，男子單槓決賽則在8月5日登場。

翁士航表示，過去這半年，國外選手看到唐嘉鴻難度動作上編排的改變後，也都跟著改，「所以現在各國選手都有點在藏招，我們才決定早點過去適應，也要把動作做得更流暢才行。」

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