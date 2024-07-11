教育部：巴黎奧運台灣隊獎牌以超越歷屆賽事為目標

巴黎奧運即將展開，台灣在上屆東京奧運奪下史無前例的2金4銀6銅。教育部次長林騰蛟今天表示，巴黎奧運台灣隊「以超越歷屆賽事作為目標」，同時為完善後勤，首度規劃30名專業人士組成運動科學支援團。

行政院會今天討論通過教育部報告的「巴黎奧運代表團整備情形」及文化部報告的「台灣文化前進巴黎奧運」。

行政院發言人陳世凱主持行政院會後記者會時轉述，院長卓榮泰在會中表示，奧運是全球關注賽事、運動最高殿堂，很高興本屆代表團取得16種運動、60個參賽席次，除傳統強項的舉重、射箭、桌球外，也在輕艇、霹靂舞2項運動首次取得參賽資格，是相當好的開始。

卓榮泰指出，此次也首度規劃運動科學支援團，由30名專業人士組成，並租用膳食公寓、物理治療診所、運動中心等，讓選手在比賽期間獲得飲食、治療、跟訓練等服務，完善後勤跟運動科學支持。

卓榮泰強調，平安參賽是第一要務，也務必要求各單位通力合作，建立期間安全通報機制，也請體育署做好安全因應措施，讓選手安心備戰；19日晚他將到機場為代表團送行，盼選手「披金戴銀、平安回來」；另外，今年也同時參加與奧運賽事一同舉辦的文化奧運盛事，更是促進民間交流合作，讓台灣走向世界、讓世界擁抱台灣的重要工作，請文化部積極辦理，讓台灣的藝文展演實力讓世界認識。

至於對此次奧運獎牌的預估，教育部次長林騰蛟表示，「以超越歷屆賽事作為這一切努力的目標」；陳世凱也提到，無論成績如何，都會給予選手最好的備援，使其發揮最好的實力天賦。

體育署副署長房瑞文簡報指出，巴黎奧運預計有206個會員國、地區及難民代表團，估計約1萬500名選手參賽。此次台灣代表團共有144人，選手（26男、34女）取得16種運動、60席次。

他提到，此次特別成立巴黎奧運應變機制，在台灣及法國分別成立跨部會因應小組及團本部應變小組，及時掌握巴黎奧運籌備會重大安全緊急應變資訊與應變措施，讓選手得以在安全環境下安心備戰，創造個人最佳成績。

房瑞文表示，配合選手調整時差與各競賽期程原則，分為13批陸續出發，先遣人員將於明天出發，處理賽會註冊等工作；另外，為讓代表團養精蓄銳，選手及教練去返程原則均搭乘商務艙。