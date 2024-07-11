奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

世界羽聯（BWF）近日公布最新排名，我國一姊戴資穎穩居第3，將以第3種子前進巴黎奧運。小戴已連續554周女單前10名，打破泰國名將依瑟儂創下的女單最長紀錄。

小戴2012年12月20日首度進入女單前10，2013年1月25日至2024年7月9日期間都保持在女單前10，不曾跌出榜外，連續554周打破依瑟儂保持的紀錄，依瑟儂2012年6月14日至2023年11月21日，連553周女單前10。

小戴生涯創下許多輝煌成就，球后周數241周是女單史上最長紀錄，遠高於第2的中國名將李雪芮124周。小戴也是首位BWF生涯勝場數破500的女單球員，目前累積525勝高居女單歷史第一。

今年巴黎奧運是小戴生涯最後一舞，這是她第4度登上五環殿堂，將力求個人首面奧運女單金牌。她日前接受《BWF》專訪時說，身體和訓練狀況沒有很好，奪金有一定難度，但會盡全力去拚。