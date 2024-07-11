快訊

美好市多會員年費調漲8% 台灣是否跟進？業者回應了

鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰

中職／張育成3.5年9250萬當悍將 刷新最大約、最高月薪紀錄

奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 本報資料照
戴資穎。 本報資料照

世界羽聯（BWF）近日公布最新排名，我國一姊戴資穎穩居第3，將以第3種子前進巴黎奧運。小戴已連續554周女單前10名，打破泰國名將依瑟儂創下的女單最長紀錄。

小戴2012年12月20日首度進入女單前10，2013年1月25日至2024年7月9日期間都保持在女單前10，不曾跌出榜外，連續554周打破依瑟儂保持的紀錄，依瑟儂2012年6月14日至2023年11月21日，連553周女單前10。

小戴生涯創下許多輝煌成就，球后周數241周是女單史上最長紀錄，遠高於第2的中國名將李雪芮124周。小戴也是首位BWF生涯勝場數破500的女單球員，目前累積525勝高居女單歷史第一。

今年巴黎奧運是小戴生涯最後一舞，這是她第4度登上五環殿堂，將力求個人首面奧運女單金牌。她日前接受《BWF》專訪時說，身體和訓練狀況沒有很好，奪金有一定難度，但會盡全力去拚。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 戴資穎

相關新聞

奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

世界羽聯（BWF）近日公布最新排名，我國一姊戴資穎穩居第3，將以第3種子前進巴黎奧運。小戴已連續554周女單前10名，打破泰國名將依瑟儂創下的女單最長紀錄。 小戴2012年12月20日首度進入女

巴黎奧運場館創意多 霹靂舞在協和廣場Battle

法國巴黎相隔百年後再度舉辦夏季奧運，除了開幕式將在塞納河舉辦之外，另外像是跆拳道、霹靂舞，將分別在大皇宮、協和廣場等百年...

巴黎奧運／選手出場可選歌 湯智鈞東奧「說愛你」成美麗錯誤

奧運比賽有個慣例，參賽選手出場或完賽時，都可請主辦單位播放自選歌曲激勵自己，不過台灣男子射箭好手湯智鈞在東京奧運時大會播...

水上芭蕾／戰火下也要練習笑 烏克蘭姊妹檔勇闖巴黎奧運

烏克蘭水上芭蕾選手瑪莉娜和弗拉季斯拉娃習慣了無論如何都得逼自己微笑，即便砲轟聲成為日常，這對姊妹也在水中努力練習，力拚奧...

巴黎奧運／最新邀請名單 16俄運動員將以中立身分參賽

根據今天最新統計，僅有16名俄羅斯運動員和17名白俄羅斯選手應邀以中立身分參加2024年巴黎奧運

奧運桌球／郭婞淳帶傷拚連霸：爬這座山可能比以往困難

巴黎奧運將在台灣時間本月廿七日凌晨開幕，我國派出十六項運動種類六十名選手參賽；中華代表團授旗典禮昨天在高雄國訓中心舉行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。