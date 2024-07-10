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巴黎奧運場館創意多 霹靂舞在協和廣場Battle

中央社／ 台北10日電
今年巴黎奧運，知名的協和廣場上將搭設3對3籃球、滑板、霹靂舞等3種運動的比賽場地。 法國新聞社
今年巴黎奧運，知名的協和廣場上將搭設3對3籃球、滑板、霹靂舞等3種運動的比賽場地。 法國新聞社

法國巴黎相隔百年後再度舉辦夏季奧運，除了開幕式將在塞納河舉辦之外，另外像是跆拳道、霹靂舞，將分別在大皇宮、協和廣場等百年歷史場地舉辦，展現出浪漫之都的特性。

1772年完工、1830年命名的協和廣場，是在巴黎塞納河右岸的著名地標，整體面積約8.3萬平方公尺，在今年巴黎奧運，廣場上將搭設3對3籃球、滑板、霹靂舞等3種運動的比賽場地。

這3種運動都是國際奧會極力推廣的新興運動，正好符合協和廣場平日有許多當地年輕人聚集的特性，屆時加上聲光效果，勢必會吸引更多人駐足圍觀。

至於為了1900年世界博覽會而興建的巴黎大皇宮，這次則是巴黎奧運跆拳道的比賽場地，台灣唯一取得資格的羅嘉翎也笑說：「從沒在古蹟裡頭比賽過，真的非常期待，感覺場館應該會很漂亮、很有味道。」

另外，巴黎奧運籌委會還有許多創意，像是射箭運動就選在1679年啟用的榮軍院前開放式廣場舉行。而法國網球公開賽場地羅蘭蓋洛斯球場除了會舉辦網球賽事外，拳擊決賽也將移到這裡搭擂臺開打，同樣話題十足。

不過衝浪和帆船這2項運動，則都是因為場地關係，無法在巴黎登場，其中衝浪在大溪地特乎普歐、帆船則在大溪地馬賽老港舉行。

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

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