巴黎奧運／選手出場可選歌 湯智鈞東奧「說愛你」成美麗錯誤
奧運比賽有個慣例，參賽選手出場或完賽時，都可請主辦單位播放自選歌曲激勵自己，不過台灣男子射箭好手湯智鈞在東京奧運時大會播放蔡依林的「說愛你」，卻成了美麗的錯誤。
不論是夏季奧運、冬季奧運，為了讓選手出場更有氣勢，或者完賽之後的激勵，選手都可以自選歌曲請主辦單位幫忙播放，也成了奧運上的傳統。
像是台灣射箭好手「湯包」湯智鈞，在東京奧運晉級8強賽事後，大會突然播放了蔡依林的「說愛你」，儘管事後湯智鈞澄清不是自己選的，但仍舊造成美麗的錯誤，還讓蔡依林在IG上發文喊讚。
不過還是有運動員對於播放歌曲很有興趣，像是日本女籃3對3出場時，就選播「灌籃高手」的歌曲，讓現場情緒沸騰；而根據歷屆奧運調查，播放次數最高的歌曲為「小賈斯汀」賈斯汀畢伯（Justin Bieber）的Baby。
拿下東京奧運羽球男子雙打金牌之一的王齊麟就說：「那時候還沒跟李洋討論好，不然我們應該會選日本動漫的歌，感覺一定會很嗨。今年我們會再想想看，選什麼歌曲出場比較有氣勢。」
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