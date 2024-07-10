巴黎奧運／最新邀請名單 16俄運動員將以中立身分參賽

根據今天最新統計，僅有16名俄羅斯運動員和17名白俄羅斯選手應邀以中立身分參加2024年巴黎奧運。

國際奧林匹克委員會（IOC）發言人告訴法新社，更新後的名單涵蓋自由車、游泳和網球等10個項目，若有參賽者退出，名單可能出現變化。

根據國際奧會統計，截至目前，有19名俄羅斯選手拒絕參加巴黎奧運，包括幾名後來變卦的選手；白俄方面則有7人拒絕，包括女網世界排名第3和第16的好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）。

受邀的4名俄羅斯柔道選手及角力選手都拒絕參賽，他們所屬的體育協會之前也曾公開譴責國際奧會這種「非體育原則的選拔」。儘管如此，國際奧會仍將馬米多夫（Shamil Mamedov）列入參賽名單中。

俄羅斯體操選手已提前宣布不會參加巴黎奧運，兩國田徑運動員則遭世界田徑總會（World Athletics）禁賽。國際奧會也禁止俄羅斯和白俄參與任何團體賽事。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，俄羅斯和白俄運動員即被禁止參與國際體育賽事，但國際奧會在嚴格的條件限制下，安排他們以中立身分逐步回歸。

為能獲邀參加奧運，有資格的「個人中立運動員」成績要夠好，且必須通過國際體育聯盟及國際奧會雙重檢查，以確保他們沒有積極支持烏克蘭戰爭，也沒有與他們國家的軍隊有任何聯繫。

國際奧會3月表示，「最有可能的情況是」，預計會有36名俄羅斯運動員和22名白俄選手參加巴黎奧運，而參與上一屆東京奧運的有330名俄羅斯運動員和104名白俄選手。

俄羅斯和白俄運動員不得穿著展示母國顏色的隊服，將在印有字母AIN（Athlètes IndividuelsNeutres，個人中立運動員）的綠色旗幟下參賽。若有俄羅斯和白俄運動員摘下金牌，現場將響起一段無歌詞的奏樂。

俄羅斯和白俄運動員將無法出席巴黎時間26日在塞納河（River Seine）上舉行的開幕式，也不會出現在獎牌榜上。