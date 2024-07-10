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奧運羽球／受膝傷所苦 小戴拚牌「挑戰多」

聯合報／ 記者曾思儒／高雄報導
戴資穎。 本報資料照
戴資穎。 本報資料照

東京奧運中華羽球隊帶回一金一銀，不只締造隊史新猷，也是中華代表團成績最亮眼的隊伍；巴黎奧運奪牌原班人馬再出動，「一姊」戴資穎更要迎接退役前的「最後一舞」，表現更受矚目，只是出征巴黎前遇到膝傷問題，讓挑戰再登頒獎台增加變數。

上月剛滿卅歲的小戴是羽壇指標人物，「世界球后」累積在位兩一四周也成歷史紀錄保持人，雅加達亞運奪金、東京奧運摘銀也是我國羽壇紀錄，但巴黎奧運前飽受膝傷所苦，四月底的湯優盃只打一場，原訂上月要參賽的新加坡和印尼公開賽也接連退出，教練賴建誠坦言巴黎奧運「確實挑戰比較多」。

昨天中華代表團進行授旗典禮，小戴結束後快閃離場，教頭賴建誠代表提到，小戴狀態愈來愈好、訓練有往好的方向前進，儘管挑戰確實比較多，但「上場都有機會」。

巴黎奧運羽球賽程將在本月廿七日進行到八月五日，預計本月十二日進行五個項目抽籤，小戴確定女單第三種子，賴建誠表示等抽籤後，會再為小戴第四度奧運行布局思考。

東京奧運打下金牌的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，巴黎奧運將挑戰連霸；「一哥」周天成連三屆參賽，李佳馨／葉宏蔚迎接奧運初體驗，尋求為混雙寫下新頁。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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