奧運桌球／莊智淵帶徒弟高承睿出征

巴黎繼一九○○年和一九廿四年後再度舉辦奧運，著名地標化身賽場，廿七日凌晨的開幕式從塞納河展開、羅浮宮前廣場成馬術場地。相隔一百年再迎接奧運的巴黎另外納入霹靂舞，中華代表團在這項全新種類沒缺席，「B-Boy Quake」孫振搶下只有十六張的男子參賽門票，昨天授旗典禮成為選手代表，從賴清德總統手中領受圓滿御守。

同是一九八一年出生的桌球國手莊智淵和射擊傳奇林怡君成為中華代表團最資深選手，莊智淵從二○○四年雪梨奧運開始無役不與，今年更和年僅十九歲的徒弟高承睿一同出征，譜出師徒同隊佳話。

林怡君所屬的中華射擊隊共八人前進巴黎，成中華代表團最大代表隊，三度出征奧運的射擊男子不定向飛靶好手楊昆弼更喊出「奪金」目標，期待為射擊隊寫下新頁。