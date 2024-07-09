尤蘇菲前進巴黎奧運 要為阿富汗女性圓夢

現居澳洲的阿富汗短跑女將尤蘇菲（Kimia Yousofi）今天表示，她將代表所有「被偷走夢想和希望」的阿富汗女性圓夢。國際奧會今天揭曉參加巴黎奧運的6名阿富汗代表隊成員。

法新社報導，28歲的尤蘇菲是田徑100公尺短跑選手，3年前曾任東京奧運的阿富汗掌旗手，2021年8月塔利班（Taliban）推翻民選政府重新掌權時，尤蘇菲為躲避迫害而逃至鄰國伊朗。

2022年，包含尤蘇菲在內的5名阿富汗運動員安全抵達澳洲，一行人中還有家人及體育機構管理人員。

尤蘇菲透過澳洲奧會說：「很榮幸再次代表祖國的女性。她們被剝奪包含最重要的教育在內一些基本權利。我將代表這些無法做出自由選擇的女性和她們被偷走的夢想與希望。」她並由衷感謝這段期間支持及促成她能再登奧運殿堂的人們。

這支3男3女組成的阿富汗代表隊，是由國際奧會與流亡的前阿富汗奧會協商後，依性別平等比例所選出；女子選手將參加田徑和自由車項目，而男子選手將參加田徑、游泳和柔道。他們能參加2024巴黎這場塔利班掌權以來的首屆夏季奧運，極具象徵意義。

除柔道選手外，其他選手都不在阿富汗國內備戰。屆時參賽選手將頂著被推翻民選政府的國歌及黑、紅、綠三色國旗比賽。

國際奧會不承認塔利班政府所有官員，塔利班政權今天表示，他們也不承認尤蘇菲和她兩名女隊友代表阿富汗。塔利班體育機構的發言人表示，他們只承認3名男性選手。