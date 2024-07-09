賴總統關心國手備戰 好奇霹靂舞如何維持髮型

總統賴清德今天赴國訓中心關心國手備戰情形，還與田徑國手楊俊瀚對戰桌上曲棍球、向霹靂舞國手孫振學習霹靂舞手勢，更在社群平台打趣問說，好奇孫振如何邊跳霹靂舞依然維持髮型。

賴總統今天主持巴黎奧運台灣代表團授旗，並加發新台幣20萬元加菜金，關心國手備戰情形。巴黎奧運7月26日開幕，體育署日前公布台灣代表團名單，共計60名選手、39名教練，其中有23名選手首度參賽，台灣奧運代表團總人數達212人；台灣共取得16種運動種類參賽資格，射擊有8人參賽是單項運動最大團，預計各代表隊從7月17日陸續出發，最早啟程的是射箭代表隊。

賴總統今天在國訓中心與多名奧運與帕運選手互動，他與金牌體操選手丁華恬在吧台區體驗製作芋頭珍珠口味的熱壓吐司，由於國訓中心的熱壓吐司圖案是金牌Logo，賴總統笑說，「吃了就得金牌」，同時也關心丁華恬訓練狀況，稱讚其能登上國際舞台真的很不容易。

待手作熱壓吐司出爐後，賴總統謹慎地將吐司裝袋，現場送給丁華恬，笑稱這是「頒獎」、「頒發總統獎給我們巴黎奧運第一名」。

賴總統也與「台灣最速男」楊俊瀚一起玩桌上曲棍球，雙方神情認真一來一往對決，當楊俊瀚拿下第1分，賴總統稱讚楊俊瀚「很厲害、會得金牌」。

賴總統後續關心桌球選手練習狀況，得知桌球選手程銘志來自台南，與有榮焉表示「來自我們台南、難怪打得這麼好」；他也到健力室關心健力選手，了解林亞璇、林資惠等人日常練習狀況，林亞璇驚喜表示非常感謝總統關心；賴總統觀看羽球練習情況時看得目不轉睛，並關心選手一天練習時數，羽球選手楊依宸則是開心表示，「終於見到（總統）本人了」。

賴總統也準備圓滿御守送給國手，由霹靂舞選手孫振代表收下，孫振並當場教導賴總統如何比出「霹靂舞」手勢。賴總統Threads上也發文，謝謝孫振教他霹靂舞的手勢，並透露「不過我其實更想問他，跳舞的時候是怎麼維持髮型的。」IG限時動態上也透露「我們的髮型好像有點像」。

國手們今天也與賴總統大合照，舉重女神郭婞淳更俏皮在賴總統頭上比出愛心，賴總統也特別將照片轉發在IG限時動態。