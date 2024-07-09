奧運排球／日本女排隊長古賀紗理那 戰完巴黎奧運後將退休
28歲的日本國家女子排球隊長古賀紗理那，今天透過社群媒體Instagram（IG）宣布，征戰完巴黎奧運後將退休，並感謝球迷的支持。
日本TBS電視台報導，古賀今天在自身的IG帳號上公布一張手寫訊息照片，並在訊息開頭表示「非常感謝大家一直以來的熱情支持和鼓勵。有事情向大家報告。我將在2024巴黎奧運結束後退休」。
古賀也表示，「我從小學二年級開始打排球，一心想著『希望球技能更好』，且借助大家的力量打排球到28歲，全部的經驗與相遇造就了現在的我，真的很感謝大家。」
古賀也說，預計在巴黎奧運結束後召開退休記者會，並說「我會在巴黎奧運全力以赴，請大家加油到最後」。
日本國家女排2012年奪下倫敦奧運銅牌，古賀今年將率領隊友征戰巴黎奧運，預計於法國時間7月28日對戰波蘭、8月1日對上巴西、8月3日對上肯亞。
古賀出生於1996年5月21日，就讀熊本信愛女子學院高等學校時就在全國性排球比賽中大放異彩，2013年進入國家隊，上月與隊友為日本拿下國際排球協會（FIVB）女子排球國家聯賽（VNL）中的首面銀牌。
她2022年起擔任日本國家女排隊長，丈夫是小她4歲的日本國家男排選手西田有志。
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