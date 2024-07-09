中華代表團60人出征巴黎奧運 賴清德授旗贈20萬加菜金

巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，中華代表團今天舉辦授旗典禮，總統賴清德親自將國旗和代表團團旗授予中華奧會主席兼團長林鴻道，期勉60位選手在巴黎獲得佳績，為國爭光。

中華代表團共有60名選手取得第33屆巴黎奧運參賽權，將參與游泳、射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇、擊劍、高爾夫、體操、柔道、射擊、跆拳道、桌球、網球、舉重和霹靂舞共16種運動種類，加上代表隊教練、醫療團隊和團本部職員，代表團共有144人前往巴黎。

今天授旗典禮，教育部政務次長張廖萬堅先將國旗交給總統賴清德，賴清德授予林鴻道後，林鴻道再授予中華代表團總領隊、中華奧會主席張煥禎；接續張廖萬堅再將中華代表團團旗轉交給總統，賴清德揮舞國旗和團旗時，會場響起熱烈掌聲。

「這個月底，7月26號，33屆奧運將在法國巴黎正式開幕，非常非常榮幸可以到國訓中心為個位選手加油打氣。」賴清德特別恭喜所有選手站上國際舞台，展現經年累月、夜以繼夜的訓練成果，「選手追求夢想和人生的成就，實際上，大家表現也受國人專注，凝聚國家團結的力量，等於將台灣推上國際舞台，我代表國人恭喜大家、感謝大家、祝福大家，更重要祝福大家旗開得勝、馬到成功，不要客氣，把獎牌帶回來就對了。」

巴黎第3度迎接奧運，首度增設的霹靂舞，中華代表團不缺席，取得門票的孫振今天代表領受圓滿御守，舉重選手陳玟卉接受賴清德頒贈的20萬元加菜金。