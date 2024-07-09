快訊

中山商圈要沒了？逾百家店遭檢舉恐被迫關門 粉專曝：投資客害的

「超強吉日」來了！天貺節+虎爺生日 招財改運攻略、禁忌一次看

台股創高「韭菜老媽」績效慘烈 女兒急上網求救…內行一看：籃子太多又破洞

中華代表團60人出征巴黎奧運 賴清德授旗贈20萬加菜金

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，中華代表團今天舉辦授旗典禮。 記者曾思儒／攝影
巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，中華代表團今天舉辦授旗典禮。 記者曾思儒／攝影

巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，中華代表團今天舉辦授旗典禮，總統賴清德親自將國旗和代表團團旗授予中華奧會主席兼團長林鴻道，期勉60位選手在巴黎獲得佳績，為國爭光。

中華代表團共有60名選手取得第33屆巴黎奧運參賽權，將參與游泳、射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇、擊劍、高爾夫、體操、柔道、射擊、跆拳道、桌球、網球、舉重和霹靂舞共16種運動種類，加上代表隊教練、醫療團隊和團本部職員，代表團共有144人前往巴黎。

今天授旗典禮，教育部政務次長張廖萬堅先將國旗交給總統賴清德，賴清德授予林鴻道後，林鴻道再授予中華代表團總領隊、中華奧會主席張煥禎；接續張廖萬堅再將中華代表團團旗轉交給總統，賴清德揮舞國旗和團旗時，會場響起熱烈掌聲。

「這個月底，7月26號，33屆奧運將在法國巴黎正式開幕，非常非常榮幸可以到國訓中心為個位選手加油打氣。」賴清德特別恭喜所有選手站上國際舞台，展現經年累月、夜以繼夜的訓練成果，「選手追求夢想和人生的成就，實際上，大家表現也受國人專注，凝聚國家團結的力量，等於將台灣推上國際舞台，我代表國人恭喜大家、感謝大家、祝福大家，更重要祝福大家旗開得勝、馬到成功，不要客氣，把獎牌帶回來就對了。」

巴黎第3度迎接奧運，首度增設的霹靂舞，中華代表團不缺席，取得門票的孫振今天代表領受圓滿御守，舉重選手陳玟卉接受賴清德頒贈的20萬元加菜金。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

傳李逸洋接駐日代表 賴士葆：明顯是賴清德欽點

錄影穿軍服勉國軍 賴清德：發揮不對稱戰力 以少勝多案例很多

鄭文燦被抓後 賴清德本命區現槍擊案 王鴻薇疑不單純

鄭文燦涉貪案500萬交保遭撤銷！聲量超越賴清德、蔡英文

相關新聞

中華代表團60人出征巴黎奧運 賴清德授旗贈20萬加菜金

巴黎奧運將在台灣時間7月27日凌晨開幕，中華代表團今天舉辦授旗典禮，總統賴清德親自將國旗和代表團團旗授予中華奧會主席兼團...

奧運羽球／日媒點女單5人爭金！日本隊教練：誰贏都不奇怪

巴黎奧運羽球女單項目「五強爭霸」，日媒形容就像是戰國時代，南韓球后安洗瑩、中國大陸陳雨菲、我國好手戴資穎、日本山口茜，以及西班牙馬琳（Carolina Marin）都是金牌競爭者。 據日媒《讀賣

田徑／烏克蘭跳高女將躍過2公尺10 刷新高懸37年世界紀錄

在巴黎奧運僅剩3週就要揭幕之際，烏克蘭女將馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）在巴黎進行的鑽石聯賽女子跳高賽...

奧運／英女子橄球選手穿性感內衣做宣傳 竟挨批：可恥的垃圾活動

巴黎奧運即將展開，英國內衣品牌「Bluebella」近日邀請3位七人制橄欖球明星，進行內衣宣傳活動，聲稱是為了鼓勵更多女性參與運動競賽，卻引來部分批評聲浪。 Bluebella啟動「Stron

射箭／企業射箭聯賽第8輪 奧運國手PK戰林子翔勝出

2024年企業射箭聯賽今天繼續在高雄國訓中心進行第8輪賽事，其中新竹市愛山林的林子翔和新北凱撒的戴宇軒上演「奧運國手對決...

巴黎奧運／美國羽球隊 華裔邱愷翔男雙、混雙出戰

巴黎奧運會美國羽毛球隊獨厚華裔和加州，七名隊員全為華裔，六人來自加州；其中邱愷翔(Vinson Chiu)將參加男雙和混...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。