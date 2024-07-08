田徑／烏克蘭跳高女將躍過2公尺10 刷新高懸37年世界紀錄

在巴黎奧運僅剩3週就要揭幕之際，烏克蘭女將馬胡奇克（YaroslavaMahuchikh）在巴黎進行的鑽石聯賽女子跳高賽事，跳出2公尺10的佳績，刷新高懸37年之久的世界紀錄。

保加利亞女將柯斯塔狄諾娃（StefankaKostadinova）1987年在羅馬跳過2公尺09，是田徑界保持最久的世界紀錄之一，今天被馬胡奇克改寫。

現年22歲、身高181公分的馬胡奇克是東京奧運銅牌得主，去年在世錦賽奪金，在今年的室內世錦賽則是奪下銀牌。

馬胡奇克今天在賽後說：「我感覺棒極了，因為這是令人難以置信的一跳，而且我是在第一跳就成功了。」

這次的比賽，馬胡奇克從1公尺92開始，在挑戰2公尺03失敗的情況下，她將高度直接加到2公尺05且成功跳過。

在力拚2公尺07失敗後，馬胡奇克再把高度加到2公尺08並且成功跳過，寫下個人最佳成績。

將高度加到破紀錄的2公尺10後，馬胡奇克在第一跳就成功締造新紀錄。

刷新紀錄後，馬胡奇克高舉雙臂歡呼，並擁抱她的教練團成員們。

「教練告訴我，或許該停下來，因為奧運就要到了，那當然更為重要，但我內心覺得，自己是可以做到的，且老實說，我想挑戰世界紀錄，結果我第一跳就成功了。」

2022年2月，馬胡奇克從被俄羅斯轟炸的家鄉第聶伯羅（Dnipro）逃離，如今寫下新紀錄，她將以明星之姿參加巴黎奧運。

她說：「我現在很健康，已準備好要征戰，十分期待在這裡進行的奧運。」