射箭／企業射箭聯賽第8輪 奧運國手PK戰林子翔勝出

2024年企業射箭聯賽今天繼續在高雄國訓中心進行第8輪賽事，其中新竹市愛山林的林子翔和新北凱撒的戴宇軒上演「奧運國手對決」，最終林子翔靠著加射以6比5獲勝。

林子翔雖然昨天敗給新濠建設的蔡明修，今天很快做出調整，但仍對自己加射的8分箭不滿意，「左訓這附近很空曠，園區剛好又在施工，風向比較亂。但我知道問題出在哪，這是好事，至少比到了巴黎才緊張好多了。」

為了讓台灣的奧運射箭代表隊有更多模擬賽事的機會，中華民國射箭協會和企業聯賽合作，不但舉辦模擬賽，更首度把企業聯賽帶進國訓中心。

林子翔接受中央社訪問時表示，這樣感覺很棒，「可以幫我們找出問題加以修正，比較可惜的就是現場沒有觀眾來給我們一點壓力測試，不然到了巴黎奧運，現場應該會有很多人觀戰。」

除了男單，兩人今天也在混雙對決，林子翔搭配吳宜霈再以5比1擊敗奧運組合戴宇軒、雷千瑩，等於林子翔1日2勝自己的奧運隊友。

儘管落敗，但戴宇軒很開心和雷千瑩合作，他表示，「學姐經驗豐富，和她一起搭配很開心，我們都會好好準備這次奧運，不給自己留下遺憾。」

企業射箭聯賽今年邁入第6屆，前8輪賽事結束後，由新北凱撒暫居榜首，其次依序為寒舍集團、台中銀行、彰化銀行、新竹愛山林、新濠建設、協會青年隊；而林子翔、雷千瑩則暫居箭王、箭后位子。