快訊

呼吸道疾病夏日異常爆發 醫揭原因再示警「傳染病愈來愈不按牌理出牌」

大老婆的反擊！人夫和小三同居、車震小四還PO網 3人須連帶賠給元配

「人在空中遊、景在窗外動」 大陸首條空軌在武漢！掛空中全程自動控制

射箭／企業射箭聯賽第8輪 奧運國手PK戰林子翔勝出

中央社／ 台北7日電
林子翔(左)對決蕭宇軒。企業射箭聯賽官網
林子翔(左)對決蕭宇軒。企業射箭聯賽官網

2024年企業射箭聯賽今天繼續在高雄國訓中心進行第8輪賽事，其中新竹市愛山林的林子翔和新北凱撒的戴宇軒上演「奧運國手對決」，最終林子翔靠著加射以6比5獲勝。

林子翔雖然昨天敗給新濠建設的蔡明修，今天很快做出調整，但仍對自己加射的8分箭不滿意，「左訓這附近很空曠，園區剛好又在施工，風向比較亂。但我知道問題出在哪，這是好事，至少比到了巴黎才緊張好多了。」

為了讓台灣的奧運射箭代表隊有更多模擬賽事的機會，中華民國射箭協會和企業聯賽合作，不但舉辦模擬賽，更首度把企業聯賽帶進國訓中心。

林子翔接受中央社訪問時表示，這樣感覺很棒，「可以幫我們找出問題加以修正，比較可惜的就是現場沒有觀眾來給我們一點壓力測試，不然到了巴黎奧運，現場應該會有很多人觀戰。」

除了男單，兩人今天也在混雙對決，林子翔搭配吳宜霈再以5比1擊敗奧運組合戴宇軒、雷千瑩，等於林子翔1日2勝自己的奧運隊友。

儘管落敗，但戴宇軒很開心和雷千瑩合作，他表示，「學姐經驗豐富，和她一起搭配很開心，我們都會好好準備這次奧運，不給自己留下遺憾。」

企業射箭聯賽今年邁入第6屆，前8輪賽事結束後，由新北凱撒暫居榜首，其次依序為寒舍集團、台中銀行、彰化銀行、新竹愛山林、新濠建設、協會青年隊；而林子翔、雷千瑩則暫居箭王、箭后位子。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

奧運籃球／43歲澳洲女籃傳奇傑克森 第5度出征奧運

射箭／從靶子隊變奧運射箭國手 林子翔戴宇軒模擬賽有感

射箭／唯一連莊奧運國手男將 湯智鈞笑：我還是小朋友

射箭／放眼巴黎奧運 中華男子隊齊心拚金

相關新聞

射箭／企業射箭聯賽第8輪 奧運國手PK戰林子翔勝出

2024年企業射箭聯賽今天繼續在高雄國訓中心進行第8輪賽事，其中新竹市愛山林的林子翔和新北凱撒的戴宇軒上演「奧運國手對決...

巴黎奧運／美國羽球隊 華裔邱愷翔男雙、混雙出戰

巴黎奧運會美國羽毛球隊獨厚華裔和加州，七名隊員全為華裔，六人來自加州；其中邱愷翔(Vinson Chiu)將參加男雙和混...

巴黎奧運／塞納河水質若難達標 馬拉松游泳將移到郊區運動中心

法國巴黎為清理塞納河付出相當大的努力，好讓民眾可以像1900年巴黎奧運期間一樣，重溫在塞納河游泳的場景。

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

年僅16歲的天才少年短跑運動員昆西·威爾遜(Quincy Wilson)，在2024年巴黎奧運會美國田徑選拔賽男子4X4...

射箭／奧運模擬賽 中華女團棒次出爐19歲李彩綺壓軸

參加巴黎奧運的台灣女子射箭代表隊，今天在國家運動訓練中心經過6場的模擬賽考驗，目前初步排名奧運棒次，將由邱意晴開頭、雷千...

射箭／從靶子隊變奧運射箭國手 林子翔戴宇軒模擬賽有感

參加巴黎奧運的台灣射箭代表隊今天在國訓中心舉行模擬賽，男子代表隊在上午3場賽事取得2勝1敗。其中奧運隊成員林子翔、戴宇軒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。