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射箭／奧運模擬賽 中華女團棒次出爐19歲李彩綺壓軸

中央社／ 高雄5日電
拿到巴黎奧運滿額參賽席次的台灣女子射箭代表隊5日在高雄國訓中心舉行的模擬賽表現不俗，賽後教練也決定奧運出賽棒次，將依序由邱意晴（左）、雷千瑩（前右）、李彩綺（左2）登場。中央社 中央通訊社
拿到巴黎奧運滿額參賽席次的台灣女子射箭代表隊5日在高雄國訓中心舉行的模擬賽表現不俗，賽後教練也決定奧運出賽棒次，將依序由邱意晴（左）、雷千瑩（前右）、李彩綺（左2）登場。中央社 中央通訊社

參加巴黎奧運的中華女子射箭代表隊，今天在國家運動訓練中心經過6場的模擬賽考驗，目前初步排名奧運棒次，將由邱意晴開頭、雷千瑩居次，年僅19歲的李彩綺扛最後一棒。

今天在國訓中心替中華男、女奧運射箭代表隊安排了上、下午各3場模擬賽，奧運女子隊的6場對手都是企業聯賽的明星隊，而其中還有1場是跟男生進行對抗賽。

女子隊教練徐梓益在接受中央社記者訪問時說：「這6場模擬賽我們不斷改變不同的棒次安排，為的就是要找出最好的順序，其中和男生的對抗賽，就是排出邱意晴、雷千瑩、李彩綺的棒次，收到不錯的效果，其中一局還射下58分的高分。」

首度參加奧運的邱意晴說：「雖然我國、高中在團體賽都是排第3棒，但拉到第1棒後，我反而會想要射得更好，畢竟第1支箭很重要，要把全隊士氣都拉起來。」

年僅19歲的李彩綺，初次披上奧運戰袍，就要扛起最後一棒的壓力，她露出招牌笑容表示，其實在哪一棒都沒有差別，「我在比賽的時候，都只關注自己每支箭還有沒有調整的空間，就算排到最後一棒，我可能也不會注意到底射幾分贏、射幾分輸，所以應該還蠻適合的。」

奧運四朝元老的雷千瑩被教練安排在第2棒，她自詡可以做到「承先啟後」的功能，她笑說：「我可能要幫忙提醒意晴要注意的事，也要讓彩綺充滿信心上場，感覺還蠻有趣的。」

對於今天的模擬賽，雷千瑩認為蠻有幫助的，「畢竟平常我們都是同樣的人一起練習，就算有跟男生對練，那種感覺還是不一樣。這次就是有不熟悉對手的感覺，讓我們可以看到默契、交接棒上的問題而加以改進。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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