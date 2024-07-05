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射箭／從靶子隊變奧運射箭國手 林子翔戴宇軒模擬賽有感

中央社／ 高雄5日電
巴黎奧運7月26日開幕，台灣射箭代表隊5日在國訓中心舉行模擬賽提前適應比賽氛圍，男子射箭隊湯智鈞（右起）、戴宇軒、林子翔培養默契。中央社
巴黎奧運7月26日開幕，台灣射箭代表隊5日在國訓中心舉行模擬賽提前適應比賽氛圍，男子射箭隊湯智鈞（右起）、戴宇軒、林子翔培養默契。中央社

參加巴黎奧運的台灣射箭代表隊今天在國訓中心舉行模擬賽，男子代表隊在上午3場賽事取得2勝1敗。其中奧運隊成員林子翔戴宇軒4年前還是靶子隊，今年感觸特別深。

今年巴黎奧運，台灣男子射箭代表隊由湯智鈞、林子翔、戴宇軒取得資格，今天模擬賽中，3人聯手對抗由企業聯賽隊伍組成的明星隊。

林子翔、戴宇軒都是生涯首度當選奧運國手，4年前的東京奧運模擬賽，他們2人都是「陪練」的靶子隊，4年後換他們披上國家隊戰袍。

戴宇軒在接受中央社記者訪問時表示，4年前的東奧模擬賽時狂風暴雨，加上又有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，所以印象一直很深刻，「4年後終於如願，換我當上國手由別人來挑戰，當然，比賽的氛圍和強度一定跟國外不能比，就是提前適應比賽高台的環境和距離感」。

林子翔說，只要站上高台，「我就會覺得很嗨」，雖然沒辦法做到和奧運氛圍一模一樣，「但至少可以讓我們提前找出缺點加以改進」。

年僅23歲卻已經是陣中「老大哥」的湯智鈞則提到，上午3場比賽就是去習慣和感受站在高台的感覺，「我們前2場確實有點慢熱，一直到最後1場大家才真正進入狀況，這點可能還要再加強一下」。

通常擔任團體賽第1棒的湯智鈞強調，第1支箭都是最重要的，「所以我射完之後就會馬上告訴隊友，現場的風勢、風向以及該怎麼瞄準靶位，再來就是得靠平時累積的默契，每個人自己去微調，這就是團體賽要拿高分的關鍵」。

射箭奧運模擬賽登場 男、女代表隊各有目標要調整

台灣射箭代表隊每逢奧運前都會先行舉辦模擬賽，提前感受場地和氛圍。總教練劉炳宏表示，目前男、女隊狀況都不錯，但各自有目標要調整，這也是辦模擬賽的用意。

台灣射箭奧運代表隊總教練劉炳宏在接受中央社記者訪問時談到，這次模擬賽搭出來的高台和場地布置至少花幾10萬，「我們從7月1日至14日都會在高台上進行練習，改變一下環境和方法，也可以給選手帶來刺激。」

劉炳宏強調，模擬賽用意就是要找出選手缺點，目前男、女隊狀況都不差，但各自有目標要調整，男子隊相對穩定，就是要加強臨場風向的掌握；至於女子隊選手還有一些動作要微調，但都是3天內可以適應的小動作。

劉炳宏也透露，由於巴黎奧運的射箭賽事最晚會到晚上8點多，「因此我們也增加了夜訓，一方面是之前比賽太多選手體能都有些下滑，二來也可以讓選手適應一下在燈光下比賽的感覺。」

中華民國射箭協會秘書長林政賢表示，過去幾屆奧運的教練團都有舉辦模擬賽的想法，「可以實質上幫助到選手的部分我們就會去做，加上今年結合週末的企業射箭聯賽首度到國訓舉辦，也可以讓所有射箭選手有個目標，有朝一日進入國訓、當選奧運國手，這樣才能整體提升台灣的射箭風氣。」

奧運台灣男子射箭隊 3個大男孩打喪屍電玩練膽量

巴黎奧運的台灣男子射箭代表隊選手湯智鈞、林子翔及戴宇軒年齡相近，3個大男孩「自行研發」膽識訓練的方式，就是聚在房間裡關上燈打喪屍電玩。

台灣男子射箭代表隊3人，湯智鈞和林子翔同為23歲，戴宇軒小他們1歲，3個大男孩平時就玩在一起，訓練膽量的方式也很特別。

湯智鈞在接受中央社記者訪問時笑說：「我們大概1、2個月前開始會聚在一起，關在房間裡關燈一起玩『最後生還者』電玩，這是1個跟喪屍有關的遊戲，剛開始玩的時候，還真的有點怕。」

林子翔在一旁說：「平常我們訓練就已經一直拿著弓箭了，搞不懂怎麼有人（湯智鈞）打電動的角色還是要選弓箭手。」

戴宇軒解釋提到，這個遊戲的元素後來被轉拍成電影，「我們也是先在國外看到這部電影後，回台灣才開始聚一起打電動，也算是一種培養默契的方式吧」。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 戴宇軒 林子翔 林政賢 湯智鈞

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