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奧運羽球／日媒點女單5人爭金！日本隊教練：誰贏都不奇怪

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 本報資料照
戴資穎。 本報資料照

巴黎奧運羽球女單項目「五強爭霸」，日媒形容就像是戰國時代，南韓球后安洗瑩、中國大陸陳雨菲、我國好手戴資穎、日本山口茜，以及西班牙馬琳（Carolina Marin）都是金牌競爭者。

據日媒《讀賣新聞》報導，日本羽球國家隊總教練朴柱奉認為，這五人實力伯仲之間，誰贏都不奇怪。山口茜曾在2021和2022世錦賽2連霸，但沒有拿過奧運獎牌，她在奧運前哨戰的法國公開賽拿下女單亞軍，受訪時坦言很適應奧運場地。

報導指出，安洗瑩是山口茜奪金路上最強對手，破綻很難被找出，她不只防守堅如磐石，進攻手法也相當多樣，表現接近完美。

山口茜希望能同時享受比賽和全力戰鬥，期待能笑到最後，用最滿意的方式結束巴黎奧運。山口茜也稱讚安洗瑩，「她被說是最會打持久戰的球員，像她這種攻守兼備的球員不多見。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 戴資穎

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