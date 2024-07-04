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游泳／代表台灣游進巴黎奧運 台美混血韓安齊：感覺新奇

中央社／ 台北4日電
台美混血的女子泳將韓安齊確定取得巴黎奧運參賽資格。 中央社
台美混血的女子泳將韓安齊確定取得巴黎奧運參賽資格。 中央社

台美混血的女子泳將韓安齊確定取得巴黎奧運參賽資格，首度代表台灣參與國際賽的她表示，內心感覺很新奇，並期待享受奧運氛圍，盡力游出好成績。

根據游泳項目的巴黎奧運參賽資格，若男子或女子選手僅有其中1個性別達到奧運的參賽標準，而未達標的性別運動員將有1席推薦名額，以世界水上運動總會（World Aquatics）的積分為依據。

日前在全國中正盃游泳錦標賽刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式全國紀錄的韓安齊，一舉成為台灣女子泳將積分最高的選手，在中華民國游泳協會提出名單後，經過教育部體育署的訓輔會議，再加上國訓中心的選訓會議，最後送請中華奧會報名，讓她確定攜手「台灣蝶王」王冠閎征戰五環殿堂。

從國中即赴美挑戰，目前就讀德州大學奧斯汀分校（UT Austin）的韓安齊，確定取得巴黎奧運參賽資格，完成兒時的奧運夢。她在接受中央社採訪時表示，首次披上台灣隊戰袍站上國際舞台，內心感覺很新奇，同時也很興奮，並提醒自己必須更努力，為台灣爭光。

預計參加的是拿手的200公尺混合式，韓安齊透露，不會太專注在秒數上，反而希望展現出最好的自己，包含動作、轉身等做到位，享受奧運的氛圍，盡力游出好成績，「雖然會有一點壓力，但我覺得壓力不是什麼壞事」。

由於大學教練進入美國奧運游泳代表隊的教練團，因此韓安齊近期將返回台灣，並計劃進入國訓中心訓練，為巴黎奧運做最後衝刺。她笑說，很期待認識台灣其他項目的運動選手，「感覺整個視野會再擴大一點」。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 王冠閎 韓安齊

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