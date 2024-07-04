田徑／楊俊瀚壓哨 取得巴黎奧運門票

巴黎奧運倒數廿二天，我國田徑「最速男」楊俊瀚在國際田徑總會公布的奧運男子二○○公尺積分重新回到第四十六名，擠進前四十八名參賽名單，將連續兩屆登上奧運舞台；他說，不希望跑一趟就放暑假，對這次奧運有很多期待。

除了楊俊瀚，我國今年未有女性田徑選手達標或是取得奧運參賽門票，將獲得一個保障席次，預計由國體大短跑好手張博雅取得資格，成為中華田徑隊第四位隊員。

截至目前為止，我國取得六十個奧運參賽席次，包括射擊八席，羽球、拳擊、桌球、射箭各六席，高爾夫、田徑、網球各四席，輕艇、柔道、舉重各三席，體操、游泳各兩席，跆拳道、擊劍、霹靂舞各一席。

田徑好手楊俊瀚在田徑奧運積分採計最後一周還一度在安全名單外，上周在烏茲別克舉行的Ｃ級賽事「通向奧運絲路賽」跑出二○秒四六奪銀，賺進一一九九分，在周期內擇優五場最佳積分進行平均後，最終在男子二○○公尺積分為一二Ｏ四分，壓哨擠進最終四十八人參賽名單。

儘管最終資格仍需要等待國際田總確認，但楊俊瀚幾乎已確定將連續兩屆登上奧運舞台；他表示，在最終積分榜出爐後，心情並沒有太大起伏，就連積分賽進入尾聲也不會感到太過焦慮，只希望跑出好成績，剩下就是等待。

楊俊瀚預定於十九日與我國首批出發的代表團成員一同前往巴黎，他坦言對今年奧運確實有很多期待，也不希望自己只跑一趟就放暑假，「不必想太多，好好享受當下比賽，看能超越多少人，就是我的目標，還有享受這個奧運帶來的經驗。」