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國際檢測機構高科技升級 防堵巴黎奧運禁藥作弊

中央社／ 洛桑2日綜合外電報導
巴黎奧運即將登場。 美聯社
巴黎奧運即將登場。 美聯社

巴黎奧運即將登場，國際檢測機構（International Testing Agency,ITA）計劃採用更精簡和高科技的方法來識別並鎖定潛在的作弊行為。

國際檢測機構總幹事柯恩（Benjamin Cohen）接受法新社訪問時表示，可能使用的工具包括生物及表現護照，以及大量其他數據。

可能運用人工智慧（AI）的升級軟體或許將有所助益，在吹哨者協助下的調查小組正在取得進展，與體育組織和警方加強合作也正在取得成果。

柯恩表示，國際檢測機構替奧運、環法自由車賽及「逾65個國際組織」執行反禁藥計畫。

柯恩指出，挑戰在於將「風險分析」完善化，並盡可能運用最少時間和資源來找出需要觀察的運動員。國際檢測機構2018年創立以來，這位瑞士籍律師便一直掌舵至今。

隨著巴黎奧運進入倒數階段，禁藥問題格外受到矚目。

他說：「某些服用禁藥的行為能讓運動員非常快速取得成果。傳統上來說，奧運之前這段時間是高風險時期…是做出改變的最後時機。運動員知道他們在奧運期間會受到非常嚴密的監控，所以我希望很少人會受到誘惑，在巴黎奧運村服用禁藥。」

在奧運期間，只有獎牌得主會自動接受檢測，但國際檢測機構希望找到方法，在賽事落幕前鎖定潛在服用禁藥的人。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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