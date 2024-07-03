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射擊／中華射擊隊 力拚首面奧運獎牌

聯合報／ 記者劉肇育／桃園報導
我國射擊好手楊昆弼（左起）、林怡君、劉宛渝、李孟遠，即將出戰這個月登場的巴黎奧運。記者季相儒／攝影
我國射擊好手楊昆弼（左起）、林怡君、劉宛渝、李孟遠，即將出戰這個月登場的巴黎奧運。記者季相儒／攝影

巴黎奧運廿六日開幕，中華射擊代表隊八名選手取得參賽權，組成歷屆最大團出征；除了四十二歲老將林怡君橫跨廿四年第五度參賽，還有奪牌希望濃厚的楊昆弼及「證件妹」吳佳穎、田家榛，力拚我國史上首面奧運射擊獎牌。

林怡君從雪梨奧運首度參賽至今，雖不及「桌球教父」莊智淵的六屆參賽，卻是今年中華代表團參賽年度橫跨最大的選手；林怡君表示，射擊早就是生活的一部分，從來不曾考慮退不退休的問題，希望能夠比到身體說不要的那一天。

談到今年奧運目標，林怡君強調就是「日子照過、比賽照比」，過去相當看重比賽成績，比不好就覺得世界末日將來臨，事後發現這些情緒根本沒有幫助，現在帶著平常心面對所有賽事，「歷經五屆奧運，我覺得自己是愈挫愈勇，經驗也更豐富，心理感覺更加強大了。」

楊昆弼三年前在東京奧運飛靶項目孤軍奮戰，最終以一分差距無緣決賽，今年不僅在不定向飛靶賽迎回老隊友林怡君，還有首度參賽的劉宛渝，以及定向飛靶李孟遠相伴，讓他直呼今年是「射擊元年」。

楊昆弼透露，四月前往法國移訓開始就覺得狀態相當精實，對奧運頒獎台充滿野心，「我覺得很有機會（奪牌），上一屆有點想、但又不太敢，今年充滿野心，時間點也剛好，志在奪牌而不是參加。」

中華隊除了飛靶，還有女子廿五公尺手槍田家榛、吳佳穎和十公尺空氣手槍余艾玟、劉恆妤參賽，前三人都是第三度參加奧運；田家榛透露，六歲女兒曾表示希望她能帶著金牌回家，相較過去兩度參賽情緒較緊繃，今年希望能以輕鬆心情參賽。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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