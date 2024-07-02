射擊／楊勇緯東奧奪牌感動人心 激勵劉恆妤射進巴黎奧運

巴黎奧運台灣射擊代表隊共8人，是今年單項運動最大團，其中年僅21歲的劉恆妤是全隊最小，她說：「東奧的時候看到楊勇緯拿到第1面獎牌讓我很感動，也激勵自己要去奧運。」

東京奧運那年，才17歲的劉恆妤是第1次看奧運，當時接觸射擊不過1年，但看到楊勇緯拿到柔道銀牌，舉重女將郭婞淳、羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪金，都讓她相當震撼，「那時候我就想說，自己會不會有一天也能去奧運。」

劉恆妤的射擊之路起步很晚，國三在暑期育樂營接觸到射擊，高一才開始接觸正式訓練，身高僅155公分的她，小學練過劍道，接觸射擊後也試過步槍，但都因為「身材劣勢」，才決定專注於手槍。

劉恆妤接受中央社訪問時笑說：「其實我以前的個性非常急躁，什麼事情都想要快點做完，比賽中如果前一發成績不好，很容易把情緒帶到下一發，但經由訓練和比賽的磨練後，現在變成很沉穩，不會再跟以前一樣。」

2022年10月的埃及世界盃，是劉恆妤第1次參加國際賽，正當覺得自己發揮得跟練習一樣好，沒想到卻連決賽都進不了，從那時候起，她才發現人外有人，激起想更努力的決心。

劉恆妤說：「外面的世界真的差很多，總覺得自己發揮得很好時，看了成績原來輸人家這麼多，才知道原來還有很多進步的空間。」

國際射擊運動總會（ISSF）從今年部分國際賽，首度嘗試推動資格賽和決賽分2天舉辦，今年的巴黎奧運也是如此。

劉恆妤表示，這種新賽制有好有壞，畢竟過了1晚，每個人狀況會變怎樣很難說，「但我的目標就是先闖進決賽。」