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沙排／性侵英國女童被判刑4年 荷蘭選手竟參加奧運引軒然大波

聯合新聞網／ 綜合報導
范德維爾德。 美聯社
范德維爾德。 美聯社

荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）曾因性侵12歲女童被判刑4年。沒想到他竟成功取得巴黎奧運參賽資格，對此，荷蘭排球協會只表示，「我們知道他的過去。」

據外媒報導，范德維爾德2014年給一名英國女孩喝酒並強姦她，2016年1月被逮捕，最終遭判刑4年，她的名字終身在英國性犯罪者登記冊上。不過他只服刑1年就被釋放回荷蘭，且荷蘭排球協會允許他繼續打球，結果在今年入選奧運代表隊。

荷蘭排球協會和奧林匹克委員會發表聯合聲明，「我們知道他的過去，他表達希望回到沙灘排球時，我們就曾與他進行過談話。他現在完全融入荷蘭排球社群，證明是可以做為楷模的職業選手與人，沒有理由懷疑他。我們完全支持他參加巴黎奧運，這是他贏得的。」

國際奧會表示，代表隊成員選拔是各自國家奧會的責任。荷蘭奧會則強調范德維爾德符合所有參加奧運資格的需求。

范德維爾德得知自己被選中引發爭議後，也發聲明表示，「理解體育盛事前夕可能引起國際媒體關注，同時感到遺憾，我無法回頭，所以必須承擔後果，這是我一生中最大的錯誤。」

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