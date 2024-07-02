快訊

海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

提修選罷法「加嚴連署」獲藍支持 綠委火速撤案原因曝光

射擊／僅1個月備戰余艾玟覺得有趣 劉恆妤一次圓雙夢

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
余艾玟（左）、劉恆妤（右）將參與巴黎奧運射擊女子10公尺空氣手槍賽事。記者季相儒／攝影
余艾玟（左）、劉恆妤（右）將參與巴黎奧運射擊女子10公尺空氣手槍賽事。記者季相儒／攝影

10天前接獲通知遞補取得巴黎奧運門票的女子10公尺空氣手槍好手余艾玟，儘管僅剩1個月時間進行備戰，她坦言正因為備戰時間短，必須更加專注，與過去長時間備戰有很多不同的地方，但也更加有趣。

余艾玟曾參加倫敦奧運與里約奧運，6月23日接獲通知遞補取得巴黎奧運女子10公尺空氣手槍門票，成為今年射擊代表隊第8位成員，但與過去早早就取得門票能夠有長時間備戰不同，余艾玟只剩1個月的時間準備，她說：「之前準備時間多，但也很容易感到疲憊，現在時間短反而更需要專注，這讓我覺得蠻有趣的。」

余艾玟坦言，接獲遞補通知前，其實已經開始規劃接下來的行程，但在10天前突然接獲通知後，心情卻相當平靜，只有當天晚上出現失眠狀況，「我那天失眠是因為在想之後的訓練計畫，以及查了一下比賽期程。我以前很不喜歡計畫被打亂的感覺，但疫情後覺得就覺得也沒什麼。」

至於首度取得奧運資格的劉恆妤透露，從選擇射擊這條路開始，就有想要參加奧運的夢想，加上法國巴黎還是她最喜歡的城市之一，可以說將一次達成兩個夢想，「不過現在我的夢想已經改變了，那就是要在奧運拿牌。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

射擊／田家榛換教練心態更放鬆 吳佳穎最注意時差問題

金像獎導演史蒂芬史匹柏 為NBC2024年奧運開幕片配音

巴黎奧運中華射擊代表隊 飛靶項目選手訓練公開

射擊／生日「金牌」隨身帶 劉宛渝巴黎奧運要拚更大塊

相關新聞

射擊／田家榛換教練心態更放鬆 吳佳穎最注意時差問題

我國射擊好手田家榛、吳佳穎今年將征戰巴黎奧運女子25公尺手槍賽事，過去由父親田兆枝執教的田家榛，在父親去年辭去教練工作後...

射擊／奧運志在奪牌不在參加 楊昆弼：這屆很有野心

年僅25歲就將第三度站上奧運舞台的我國射擊男子不定向飛靶好手楊昆弼，在歷經兩屆奧運洗禮後，今年對於頒獎台充滿野心，他坦言...

射擊／生日「金牌」隨身帶 劉宛渝巴黎奧運要拚更大塊

上屆東京奧運與參賽資格擦身而過，讓不定向飛靶好手劉宛渝一度陷入生涯低潮期，不過在父母的相伴與支持下慢慢走出陰影，今年初拿...

射擊／練到腳骨頭錯位 林怡君五度登奧運舞台不言退

42歲射擊好手林怡君，今年巴黎奧運將是生涯第5度站上奧運舞台，儘管27年射擊生涯已經讓她的身體多次發出抗議，林怡君坦言現...

沙排／性侵英國女童被判刑4年 荷蘭選手竟參加奧運引軒然大波

荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）曾因性侵12歲女童被判刑4年。沒想到他竟成功取得巴黎奧運參賽資格，對此，荷蘭排球協會只表示，「我們知道他的過去。」 據外

圖輯／巴黎奧運25公尺手槍、10公尺空氣手槍賽事選手訓練公開

2024巴黎奧運即將在這個月底登場，今天國訓中心安排在公西靶場進行射擊媒體日，我國射擊好手田家榛、吳佳穎今年將征戰巴黎奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。