射擊／僅1個月備戰余艾玟覺得有趣 劉恆妤一次圓雙夢

10天前接獲通知遞補取得巴黎奧運門票的女子10公尺空氣手槍好手余艾玟，儘管僅剩1個月時間進行備戰，她坦言正因為備戰時間短，必須更加專注，與過去長時間備戰有很多不同的地方，但也更加有趣。

余艾玟曾參加倫敦奧運與里約奧運，6月23日接獲通知遞補取得巴黎奧運女子10公尺空氣手槍門票，成為今年射擊代表隊第8位成員，但與過去早早就取得門票能夠有長時間備戰不同，余艾玟只剩1個月的時間準備，她說：「之前準備時間多，但也很容易感到疲憊，現在時間短反而更需要專注，這讓我覺得蠻有趣的。」

余艾玟坦言，接獲遞補通知前，其實已經開始規劃接下來的行程，但在10天前突然接獲通知後，心情卻相當平靜，只有當天晚上出現失眠狀況，「我那天失眠是因為在想之後的訓練計畫，以及查了一下比賽期程。我以前很不喜歡計畫被打亂的感覺，但疫情後覺得就覺得也沒什麼。」

至於首度取得奧運資格的劉恆妤透露，從選擇射擊這條路開始，就有想要參加奧運的夢想，加上法國巴黎還是她最喜歡的城市之一，可以說將一次達成兩個夢想，「不過現在我的夢想已經改變了，那就是要在奧運拿牌。」