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射擊／5度參加奧運不喊累 不定向飛靶林怡君直指金牌

中央社／ 桃園2日電
林怡君。圖／國訓中心提供
林怡君。圖／國訓中心提供

被譽為「射擊國寶」的台灣不定向飛靶好手林怡君，今年是生涯第5度參加奧運，她堅定地說：「不管去過幾次，我的目標就是要拚金牌。」

再過3天就要滿43歲的林怡君，靠著去年世界射擊錦標賽獲得女子不定向飛靶金牌後，如願收下生涯第5張前進奧運的門票，也是今年台灣代表隊「第2資深」的選手，僅次於桌球好手莊智淵。

林怡君接受中央社訪問時笑說：「我的生涯什麼獎牌都拿過了，就是差一面奧運獎牌，如果還可以拚，我幹嘛要放棄？」

已經練習射擊27年的林怡君也很懂「經營模式」，她常拿著企業在看的KPI（關鍵績效指標）來看自己練習及參賽的成績。

林怡君的教練也是她的另一半蔡志成透露，像林怡君這樣的選手，練習時重質不重量，每年協會配的配額子彈，幾乎都打不完，但還是能保持和國際競爭的實力，這樣才比較重要。

蔡志成表示，現在林怡君在台灣的訓練步調都已經比照奧運賽事的時程，由於第1場都在上午9時開始，因此包括吃早餐的時間、餐與餐的間隔，以及無法吃午餐這些問題，都已在練習中逐漸適應。

蔡志成指出，預計7月19日出發前往法國，到時候才有機會第1次進入比賽場地練習，「也是第1次看到比賽場地，對選手來說，適應場地的形狀、配色也是很大的關鍵。」不過蔡志成隨後強調，「歷屆奧運的不定向飛靶冠軍，都不是地主選手，所以我們很有信心。」

林怡君提到，能再度披上奧運國家隊戰袍心情滿好的，「能去巴黎感覺非常棒，射擊除了帶給我完全不同的視野外，也讓我走遍了很多國家、看了很多不同的景象，特別感謝國家給了我這麼多資源。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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