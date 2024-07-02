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射擊／劉宛渝花14年圓奧運夢 槍枝花費逾百萬爸媽全力挺

中央社／ 桃園2日電
台灣射擊好手劉宛渝。（劉宛渝提供）
台灣射擊好手劉宛渝。（劉宛渝提供）

巴黎奧運的射擊不定向飛靶，台灣共3人取得資格，其中女子選手劉宛渝生涯首度站上五環殿堂，圓了自己14年的夢想，她笑說：「光是槍枝就花了爸媽超過百萬，現在終於值得了。」

劉宛渝在小學5、6年級就被爸爸帶去靶場，當時她就拿著槍打寶特瓶，沒想到準度驚人，加上打中後的聲響，讓她對於射擊很感興趣；只不過爸爸為了避免她體格還沒發育好而受傷，一直等到高中才讓劉宛渝接受正規訓練。

偏偏劉宛渝就讀的嘉義私立興華高中是升學學校，她只能利用課餘空檔練習，比賽時還得請假才能去，這樣一直到上了大學後才有規律的訓練，讓她不禁感嘆：「後悔自己起步的有點晚。」

劉宛渝是家中獨生女，爸媽對於她走射擊這條路也很支持，儘管家裡經濟並不算特別富裕，但對於愛女的需求都是「全力奉獻」。

劉宛渝在接受中央社訪問時透露，從高中開始到現在，「我大概換過6支槍，總共加起來超過百萬元，有一支甚至才剛到海關，我拿起來覺得不順手，就放著再也沒用過，只好另外再買一支，現在想起來，都覺得自己有點任性。」

走上射擊這條路，劉宛渝並不覺得意外，她笑說：「在我念小學的時候，就吵著媽媽幫我買一整套的迷彩服，外加腰帶、槍套等標準配備，那張照片我到現在都還擺在家裡每天看。」

2010年廣州亞運，嘉義有選手代表台灣參賽，同樣出身嘉義的劉宛渝才剛接受訓練，但心中就有了亞、奧運夢，如今終於成真。「其實我心中非常踏實，因為我知道這段路的訓練有多苦。」對於巴黎奧運的目標，劉宛渝強調就是要進決賽，「只要我穩定心態、正常發揮，應該很有機會。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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