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射擊／李孟遠定向飛靶前進奧運 直呼愛犬「扣打」帶好運

中央社／ 桃園2日電
李孟遠進行訓練。記者季相儒／攝影
李孟遠進行訓練。記者季相儒／攝影

取得巴黎奧運男子定向飛靶資格的李孟遠，是台灣首名取得這項目的奧運國手，從幼稚園就開始接觸射擊的他，透露能前進五環殿堂，除了自己努力外，就是靠愛犬「扣打」帶來的好運。

李孟遠在2023年韓國射擊亞錦賽獲得銅牌，最終遞補順利收下巴黎奧運男子定向飛靶的門票，這也是台灣史上首名參加這個項目的奧運國手。

李孟遠在接受中央社記者訪問時說，現在算是有點興奮、有點焦慮，因為是第1次參加奧運，多少還是有點壓力，「但我對自己很有信心，資格賽目標給自己122分，應該能在晉級決賽的邊緣。」

上屆東京奧運，李孟遠在資格賽（卡達亞錦賽）僅差1分就可以進決賽，當時賽制只要晉級決賽就可獲得奧運門票，沒想到李孟遠就差這一分之遙。

回國後，心情鬱悶的李孟遠去找朋友，意外得知有隻羅威納的幼犬送養，所以李孟遠就將牠收編，並且取名為「扣打、英文quota即配額的意思」，時時提醒自己，一定要拚到奧運資格。

就這樣養了3年，李孟遠終於在去年資格賽圓夢，讓他都笑說：「天天叫著扣打，終於讓我取得巴黎奧運的門票，現在我每個週末放假回家，第一件事就是帶狗狗去散步、釋放壓力。」

李孟遠透露，自己從幼稚園的時候就被爸爸帶去靶場，雖然才5、6歲，但聽到槍聲都不會害怕也不用戴耳罩，反而一直盯著爸爸看，「可能從那時候我就注定要走射擊這條路的。」

李孟遠強調，定向飛靶對歐洲人來說是從小玩到大的運動，「對我們來說競爭強度非常高，所以我只希望自己能穩定發揮，先闖進決賽再說。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 李孟遠

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