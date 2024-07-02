體操／受泰勒絲歌曲激勵！美國體操女王戰勝內心障礙 重返奧運

美國體操的現役傳奇拜爾絲（Simone Biles）確定回歸奧運賽場！生涯共計37枚大賽獎牌、含4面奧運金牌的美國女子體操運動員拜爾絲，在上屆東京奧運受到精神健康影響，無奈選擇退賽，花了2年克服障礙，1日在奧運選拔賽成功拿下席次，確定再披掛美國戰袍出征。拜爾絲提到，她明白自己在東奧的表演尚未完結，堅信堅持不懈的治療與練習，能讓她皇者回歸。

美體操女王回歸！

強者之所以為強者，就是在跌倒後能再站起！美國體操界的現役傳奇拜爾絲，歷經2020年東京奧運遺憾退賽後，將重返奧運賽場雪恥。根據《英國廣播公司》報導，27歲的美國女子體操女王拜爾絲，1日在國內奧運選拔賽繳出佳績，她以總成績117.225分，拿下體操項目的奧運席位，這也是她生涯第3度參加奧運。

首度征戰奧運就奪4金牌的拜爾絲，一直都是美國體操隊在各大型賽事奪獎的王牌，生涯37枚大賽獎牌，是歷史上最多榮譽的體操運動員，7枚奧運獎牌也排在美國體育圈前10名。這麼強大的體操女王，卻在東京奧運摔了一大跤，並非是成績差，而是遭遇精神狀況打擊。

拜爾絲當時從東奧女子體操團體賽決賽退出，同時放棄個人全能項目的決賽，在最後一哩路放棄幾乎到手的獎牌，因為她評估過自己無法再參戰下去，她受訪時表示過，那是一種扭曲的心理感受，專家分析，扭曲感對於體操運動員是「毀滅性的打擊」，這會讓他們失去空間感知，無法像平時訓練一樣控制身體，重則會失誤著地，拜爾絲的東奧衛冕之旅就因精神上障礙而放棄。

克服精神問題

東奧後拜爾絲停止所有賽事參與，堅持治療與重新訓練，終於在2年後重返體操賽場，歸來又是巔峰狀態，拜爾絲在2023年的安特衛普世錦賽搶下4金1銀，其中，拜爾絲拿到的第6個全能項目冠軍，改寫了世錦賽的歷史，美國體操的活傳奇強勢歸來，即將對巴黎奧運獎牌發起衝擊。

拜爾絲補充道，她一直都記著自己在東奧的表演尚未完結，也相信自己會重返榮耀。拜爾絲日常鍛煉時也會聽美國歌壇小天后泰勒絲的《準備好了嗎》，從歌曲中獲得激勵。

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