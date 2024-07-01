射擊／2年前巴黎度蜜月許願成真再登奧運 盼能闖進決賽

12年前年僅16歲的射擊選手余艾玟初登倫敦奧運殿堂，後來再闖里約奧運，從少女升格為人妻，2年前與老公共赴巴黎蜜月旅行時，許下重遊巴黎心願更成真，如今將3度叩關奧運，目標盼能射進決賽。

余艾玟小時候曾接受游泳及輕艇訓練，只是輕艇不僅得頂著大太陽練習，還得扛著沉重輕艇下水，讓媽媽很不忍心，因此余艾玟在國中轉換跑道，而媽媽後來的一通電話，更促成她加入桃園新明國中射擊隊。

過去雖是游泳、輕艇頒獎台上常客，但余艾玟在射擊生涯的首場比賽卻名列第21名，也讓好勝心強的她無法適應這中間的落差，她接受中央社專訪時表示，「後來我回去就卯起來練習，下一場就拿到第1名，並維持國中組第1名、社會晉級決賽水準。」

余艾玟昔日在游泳、輕艇練就極佳的體能及平衡感，幫助她很快在射擊這條路嶄露頭角，不僅取得亞洲青年運動會參賽資格，國三時就參加2010年廣州亞運。

有了廣州亞運經驗，讓余艾玟對奧運開始懷抱憧憬，她透露，國中上課時就曾在筆記本上畫下奧運五環，「畫一畫，結果就真的去倫敦了。」

2012年倫敦奧運那年，余艾玟成為台灣史上最年輕的奧運射擊國手，或許因為年輕，她前兩次參加倫敦、里約奧運時並沒有想太多，反而是在爭取東京奧運資格時，因與教練溝通時出現一些狀況，或許心情多少受到影響、沒能搶下門票，讓她難過落淚。

余艾玟花了半年時間才逐漸擺脫失落的情緒，除了能理解教練為她好的心態，更願意開口對話，她說，經過那次事件後，更知道必須明確表達自身想法，「要想辦法講到教練能接受。」

歷經無數場國際賽洗禮，余艾玟從2019年拿坡里世大運混合10公尺空氣手槍摘金，到去年杭州亞運女團10公尺空氣手槍拿下銅牌，心態也有所成長，今年5月底國手選拔結束後，儘管未能取得巴黎奧運參賽資格，但心情並沒有太多起伏，反而放眼2028洛杉磯奧運。

直到6月國際射擊總會重新分配剩餘巴黎奧運女子10公尺空氣手槍名額，並經選訓會議確認，余艾玟確定代表台灣出征，一個月來心情猶如洗三溫暖，她開心地說：「今年兩次奧運資格賽都沒能拿到門票，現在可以去奧運了，汗沒有白流了。」

其實余艾玟2022年結婚後，就曾與老公到法國巴黎蜜月旅行，她透露，當時曾在奧運五環標誌前面拍照，希望能再重遊巴黎。

如今余艾玟當時許下願望順利實現，儘管不同以往奧運至少有半年以上的準備時間，今年奧運備戰期壓縮至僅剩一個月，但她並不擔心。有了前兩次奧運洗禮，她透露，可能是長大了，反而更明確知道要準備哪些東西，由於過去奧運都在資格賽止步，這次目標將鎖定晉級決賽。

備戰奧運 余艾玟自備枕頭助眠

台灣射擊好手余艾玟（圖）將前進巴黎奧運，為睽違8年再度登上奧運殿堂，為了讓自己能有更好的睡眠品質，她受訪時特別透露，這次將帶著枕頭隨行。（余艾玟提供）中

台灣射擊好手余艾玟睽違8年再登奧運殿堂，為了讓自己有更好的睡眠品質，有別於前次里約奧運帶娃娃相伴，她透露，這次將帶枕頭隨行。

余艾玟在2012倫敦奧運那年，成為台灣史上最年輕的奧運射擊國手，或許是奧運初體驗壓力太大，她竟然在賽前失眠，奧運首秀女子10公尺空氣手槍，最終在資格賽止步、以第36名作收。

為了讓自己一夜好眠，余艾玟在2016里約奧運，決定帶上熊抱哥玩偶，8年後再闖巴黎奧運，現年28歲的她心態更加成熟，挑選行李箱必備物品也更實際。

余艾玟接受中央社專訪表示，最近一年參加國際賽時，發現枕頭的重要性，「我其實很挑枕頭，加上射擊很注重脖子和肩膀，為避免落枕或脖子不舒服，枕頭成為必帶首選。」

余艾玟雖然這次同樣有考慮帶熊抱哥玩偶隨行，但確定玩偶尺寸會縮小，她透露，會改成將玩偶掛在背包上，「因為現在睡覺沒習慣要抱東西了。」