田徑／全球最性感女運動員死會了！與交往8年男友當眾接吻

德國田徑女將施密特（Alica Schmidt）因擁有結實腹肌和甜美臉蛋，被封為「最性感運動員」，IG擁有超過500萬粉絲追蹤。她上周在全國錦標賽400公尺預賽後，公開與攝影師男友的戀情。

現年25歲的施密特曾被澳洲雜誌《Busted Coverage》評為世界最性感運動員，她主攻女子400公尺項目，2021年代表德國參加東京奧運，擔任女子1600公尺接力賽候補選手，今年巴黎奧運再度成為國手。

據外媒報導，她上周末在德國錦標賽以52.18秒的成績晉級400公尺決賽，她笑著衝過終點線後，走向27歲攝影師男友身邊，兩人當眾接吻，大方公開戀情。

德國媒體《圖片報》指出，雙方已交往8年，施密特為了與男友方便見面，2017年搬到鄰近柏林的城市波茨坦。施密特沒有在IG上分享過兩人合照，她受訪時表示，自己將全力專注賽場。